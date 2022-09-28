Политолог о будущей коалиции: это будет очередной "террариум друзей"

Результаты социологических опросов показывают, что 14-й Сейм может быть еще более раздробленным, чем нынешний. Ситуация усугубляется еще и тем, что большинство партий или объединений, согласно опросам, проходящих в Сейм, набирают примерно равное количество голосов, что может сильно осложнить процесс формирования будущего правительства. Об этом в программе "ТЧК" на Rus.LSM.lv заявил политолог Юрис Розенвалдс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Мне кажется, что при нынешнем раскладе будут три-четыре партии. И ситуация будет похожа на формирование кабинета Кришьяниса Кариньша — партии будут долго мучаться с этим вопросом, — считает Розенвалдс. — Я неоднократно называл эту коалицию "террариумом друзей". Когда каждый из партнеров по коалиции комментирует, что его мнение по любому вопросу отличается от принятого. Если так, то у нас будет очень разношерстное в плане идеологии правительство. Одни будут заядлыми консерваторами, другие — за ратификацию Стамбульской конвенции и признание однополых отношений. Процесс будет похожим. Другое дело, что сформировать правительство будет легче, поскольку в этот раз в нем не будет откровенных популистов, как KPV LV".

Розенвалдс предполагает, что согласно рейтингам, "Новое Единство" может получить в будущем парламенте около двадцати мест — это не позволяет говорить о данной политической силе как о победителе выборов, но чисто математически — "это вдвое больше, чем у следующей за ним партии".

"Это создает совершенно другую ситуацию. Есть относительный тяжеловес и те, кто идут с ним. Если СЗК получат около десяти мест, это будет сила, с которой придется считаться. И тут возможны два варианта коалиции. "Новое Единство" выставляет себя в качестве центра, но в какую сторону будет движение — это еще вопрос. Национальное объединение уже многие годы является неизменным партнером по коалиции. Но в этой ситуации, когда возможность выбора очень большая, если Нацблок заупрямится, может быть создано правительство, которое его подвинет. Увидим, как будет", — допускает политолог.