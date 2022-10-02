Политолог: результаты выборов говорят о дезориентации русскоязычных избирателей

Предварительные результаты выборов говорят о дезориентации русскоязычных избирателей. Такое мнение в разговоре с агентством LETA выразил политолог Юрис Розенвалдс.

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Он отметил, что возможное непопадание партии "Согласие" в 14-й Сейм самым прямым образом связана с войной в Украине и с напряжением, царящим в обществе.

По мнению Розенвальда, общая ситуация показывает, что русскоязычные избиратели дезориентированы и в некотором смысле потеряли опору, а "Согласие" расплачивается проигрышем за решение осудить войну в Украине.

В предвыборной кампании "Согласие" выглядело довольно бледно, после того, того, как бывший мэр Риги Нил Ушаков прошел в Европарламент, партии не хватает харизматичного лидера.

Предварительные итоги выборов в 14-й Сейм для партии Stabilitātei указывают на то, среди латвийских русскоязычных избирателей у популизма также достаточно глубокие корни.

Он также отметил, что если "Согласие" во многих случаях неоправданно проклинали как прокремлевскую силу, про "Стабильность!" можно сказать обратное — в программе партии есть большая неопределенность по поводу войны в Украине.

По словам Розенвальдса, в 14-й Сейм не прошли самые радикальные представители латвийских русскоязычных избирателей — "Русский союз Латвии", также "за бортом" осталось и более умеренное "Согласие". А результаты "Стабильности!" указывают на замешательство избирателей относительно того, чего они действительно хотят.

"Это не будет эффективным представительством, потому что предложения "Стабильности!" не будут восприняты всерьез. На мой взгляд, избрание этой партии в парламент снижает возможности латвийских русскоязычных избирателей быть представленными в Сейме. ", — сказал политолог.