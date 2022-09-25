Возбуждены первые процессы о скрытой предвыборной агитации

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) в настоящее время проводит 54 проверки о возможных нарушениях правил предвыборной агитации и возбудило восемь дел об административных правонарушениях, сообщили агентству ЛЕТА в бюро.

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Решений о применении наказаний по этим процессам пока не принято.

С 4 июня по 22 сентября БПБК возбудило восемь дел об административных правонарушениях: внесении пожертвований с нарушениями закона о финансировании партий, возможном использовании административных ресурсов самоуправлений, нарушениях порядка размещения агитационных материалов и предполагаемой скрытой агитации.

4 июня начался официальный период предвыборной агитации, который продлится до дня парламентских выборов 1 октября. В этот период должны соблюдаться правила и ограничения на предвыборную агитацию, в том числе на размещение материалов в прессе, общественных местах, интернете и электронных СМИ.

О предполагаемых нарушениях БПБК можно сообщать, в том числе анонимно, через мобильное приложение "Ziņo KNAB", по телефону доверия 80002070 или по адресу электронной почты knab@knab.gov.lv.

Выборы в Сейм пройдут 1 октября.