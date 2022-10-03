Ядро коалиции — "Новое Единство", "Объединенный список" и Нацобъединение. Войдут ли в Кабмин "Прогрессивные"?

В понедельник, 3 октября, политические силы, избранные в 14-й Сейм, начинают консультации о создании правительства. Пока ядро коалиции выглядит так: "Новое Единство", "Объединенный список", Национальное объединение, у которых суммарно 54 из 100 голосов в новом Сейме. Ключевой вопрос — станут ли четвертым партнером "Прогрессивные"? Споров о кандидатуре премьер-министра практически нет — им, вероятно, станет действующий глава правительства Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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Сегодня в течение всего дня будут проходить консультации избранных в Сейм семи политических сил с президентом Эгилом Левитсом. Напомним, именно ему предстоит назвать имя нового премьер-министра, который сформирует следующее правительство.

Инициативу взяло на себя "Новое Единство"



"Новое Единство", победившее на выборах в Сейм, предложит потенциальным партнерам договориться о четырех рабочих приоритетах следующего правительства, а сферы ответственности разделить уже потом. Потенциальные партнеры помимо "Национального объединения — "Объединенный список" или "Прогрессивные". Об этом сегодня утром в интервью Latvijas Radio заявил политик председатель "Нового Единства" Арвилс Ашераденс.

По его словам, "Новое Единство", президент и партии сначала будут говорить о задачах, которых стоят перед новым правительством, а лишь затем будут делить сферы ответственности (то есть, портфели).

"Новое Единство" в качестве приоритетов определило внешнюю безопасность страны, внутреннюю безопасность, экономический рост и развитие образования. Это темы, в которых нужно искать решения, а не обозначать свои интересы в распределении сфер ответственности, заявил политик.

Ашераденс отметил, что по традиции премьер-министр обычно работает вместе с министром финансов, представляющую его же партию. Однако нынешний министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство"), вероятно, лишится этой должности в новом правительстве, так как не получил достаточной поддержки избирателей, чтобы войти в следующий Сейм.

Ашераденс сказал, что сначала "Новое Единство" пригласит на переговоры нынешнего партнера по правительству Национальное объединение, а затем также поговорит с "Объединенным списком" и "Прогрессивными".

"Прогрессивные" готовы присоединиться к коалиции



У потенциального ядра коалиции — "Нового Единства" (26 мандатов), "Объединенного списка (15) и Национального объединения (13) — есть большинство в 14-м Сейме: суммарно они будут контролировать 54 из 100 голосов. Однако такое большинство считается достаточно хрупким, и на повестке стоит вопрос о приглашении в коалиции еще и "Прогрессивных" (10 мандатов). Вопрос о привлечении к формированию правительства других партий (Союз "зеленых" и крестьян, "Латвия на первом месте", "За стабильность") сейчас не актуален.

При этом, как неоднократно указывали эксперты, у Национального объединения и "Прогрессивных" есть весьма большие идеологические разногласия. Сами "Прогрессивные" демонстрируют желание войти в правительство. Один из лидеров "Прогрессивных", Мартиньш Коссович, уже заявил, что в 14-м Сейме есть только две реальные возможности для создания коалиции — более узкая и нестабильная коалиция из трех политических сил, контролирующих 54 голоса, которая смогла бы проработать короткое время, или более широкая и устойчивая коалиция с "Прогрессивными", которая опирается на 64 депутатов.

По словам Коссовича, два главных приоритета "Прогрессивных" в процессе создания следующего правительства — национальная безопасность и пути преодоления экономического и энергетического кризиса. Политик считает, что по первому вопросу мнения всех потенциальных партнеров по коалиции сходятся, а вот в вопросе выхода из кризиса мнения могут разниться, но возможно договориться.

Коссович считает, что "Прогрессивные" смогут преодолеть определенные идеологические противоречия с "Национальным объединением" во имя более высоких целей. Теперь все зависит от "Нового Единства" как от победителей выборов и их выбора, как вести переговоры о формировании правящей коалиции.

Остальные партнеры против "Прогрессивных"



Национальное объединение и "Объединенный список" охотнее работали бы в коалиции с "Новым Единством" без четвертой политической силы. Об этом заявили в эфире программы "900 секунд" на канале TV3 политики Рихардс Колс (Нацобъединение) и Марис Кучинскис ("Объединенный список").

На вопрос, следует ли вовлекать в коалицию другую политическую силу, например, "Прогрессивных", для обеспечения большей стабильности власти, Колс ответил, что пока не видит такой необходимости.

Аналогичную точку зрения высказал бывший премьер-министр Кучинскис. "Все дело в переговорах, и я буду рад, если переговоры начнутся втроем. Подобная коалиция, по крайней мере, с моим участием, была четыре года назад, и люди известны", — заявил политик. Напомним, что Кучинскис возглвлял правительство, будучи еще представителем Союза "зеленых" и крестьян до утверждения Кабинета министров Кришьяниса Кариньша в 2019 году.

По словам Кучинскиса, не приглашать "Прогрессивных" в коалицию — не жесткая позиция, но лично он считает, что лучше работать втроем. В качестве одного из недостатков "Прогрессивных" Кучинскис назвал отсутствие у них политического опыта.

В то же время он заявил, что "Объединенный список" не будет партнером, который лишь заполнит пустующее место в действующем правительстве, из которого "выпали" "Консервативные" и Attīstībai/Par!. "Мы требуем переговоров по некоторым моментам. (..) Наш основной упор делается на блок безопасности и экономический блок, как он будет создаваться", — пояснил политик.

Колс добавил, что на предстоящих коалиционных переговорах не должно быть никаких искусственных препятствий, которые осложнили бы формирование правительства в кратчайшие сроки и начало работы. Это было бы в интересах страны, подчеркнул политик.

И Кучинскис, и Колс считают очевидным, что "Новое Единство" должно взять на себя инициативу по формированию новой коалиции, а новое правительство может возглавить бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Как сообщалось, по предварительным результатам на выборах в Сейм 14-го созыва, "Новое Единство" получило 26 мандатов, Союз зеленых и крестьян — 16, "Объединенный список" — 15, Национальное объединение — 13, "За стабильность!" — 11, "Прогрессивные" — 10, а "Латвия на первом месте" — девять. Уже сегодня президент пригласил на встречу представителей всех партий, избранных в новый Сейм.