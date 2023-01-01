Бодрое утро: 5 рецептов от похмелья, которые реально работают

Всякий приличный доктор вам скажет, что единственно верный способ избежать похмелья — не пить. Или хотя бы "знать меру". Но ведь почти любой из тех, с кем вы встречали Новый год, наверняка возразил бы: в честь праздника не выпить — грех. И если последствий избежать после вчерашнего не удалось, давайте попытаемся хотя бы их минимизировать, пишет Passion.ru.

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Помимо общеизвестных способов, у каждого ценителя хорошего алкоголя наверняка есть и свои методы борьбы с похмельем. Мы внимательно изучили остроумную инструкцию Уилтона Кроуфорда под названием "Кулинарная книга Похмелья" и выбрали пять рецептов, которые реально работают. И помните, этим утром вам не должно быть стыдно за то, что приготовлено на вашей кухне, вы просто спасаете себя.

Коктейль "Кровавая Мэри"

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Рецептов "Кровавой Мэри" в мире, наверное, столько же, сколько людей, которые пьют этот коктейль. Некоторые даже добавляют в него сырой желток, но мы считаем, что нет ничего лучше классической версии этого напитка.

Вам понадобится (на две порции):

хороший томатный сок — 500 мл

водка — 100 мл

кетчуп — 1 ст. ложка

лимонный сок — 1 ч. ложка

вустерский соус — ½ ст. ложки

капля острого соуса Табаско

щепотка копченой паприки

щепотка соли

свежемолотый черный перец

2 стебля сельдерея для подачи

Как приготовить:

Смешайте все ингредиенты в большом кувшине, чтобы кетчуп растворился.

Попробуйте на соль и специи, добавьте еще, если потребуется.

Подавайте в больших стаканах со льдом и стеблем сельдерея.

Яйца Бурджи

Это индийское блюдо из яиц, сдобренное приличным количеством специй, обрушится на ваше похмелье ураганом вкусов и совершенно точно облегчит состояние.

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Вам понадобится:

сливочное масло — 25 г

семена горчицы — 1 ч. ложка

приправа карри — 1 ч. ложка

маленькая луковица — 1 шт., мелко нарезать

тертый корень имбиря — ½ ч. ложки

острый чили перец — ½ шт., тонко нарезать

щепотка куркумы

молотая зира — ½ ч. ложки

помидор — 1 шт., нарезать мелким кубиком

яйца — 4 шт.

хлеб с маслом для подачи

Как приготовить:

Растопите масло в сковороде.

Добавьте горчицу, карри и лук.

Готовьте пару минут, пока лук не станет мягким.

Добавьте имбирь, чили, куркуму, зиру и помидор.

Готовьте несколько минут, помешивая.

Убавьте огонь, добавьте яйца.

Помешивайте периодически, чтобы яйца схватились.

Подавайте с хлебом.