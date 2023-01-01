Бодрое утро: 5 рецептов от похмелья, которые реально работают

Всякий приличный доктор вам скажет, что единственно верный способ избежать похмелья — не пить. Или хотя бы "знать меру". Но ведь почти любой из тех, с кем вы встречали Новый год, наверняка возразил бы: в честь праздника не выпить — грех. И если последствий избежать после вчерашнего не удалось, давайте попытаемся хотя бы их минимизировать, пишет Passion.ru.
Помимо общеизвестных способов, у каждого ценителя хорошего алкоголя наверняка есть и свои методы борьбы с похмельем. Мы внимательно изучили остроумную инструкцию Уилтона Кроуфорда под названием "Кулинарная книга Похмелья" и выбрали пять рецептов, которые реально работают. И помните, этим утром вам не должно быть стыдно за то, что приготовлено на вашей кухне, вы просто спасаете себя.
Коктейль "Кровавая Мэри"
Рецептов "Кровавой Мэри" в мире, наверное, столько же, сколько людей, которые пьют этот коктейль. Некоторые даже добавляют в него сырой желток, но мы считаем, что нет ничего лучше классической версии этого напитка.
Вам понадобится (на две порции):
- хороший томатный сок — 500 мл
- водка — 100 мл
- кетчуп — 1 ст. ложка
- лимонный сок — 1 ч. ложка
- вустерский соус — ½ ст. ложки
- капля острого соуса Табаско
- щепотка копченой паприки
- щепотка соли
- свежемолотый черный перец
- 2 стебля сельдерея для подачи
Как приготовить:
Смешайте все ингредиенты в большом кувшине, чтобы кетчуп растворился.
Попробуйте на соль и специи, добавьте еще, если потребуется.
Подавайте в больших стаканах со льдом и стеблем сельдерея.
Яйца Бурджи
Это индийское блюдо из яиц, сдобренное приличным количеством специй, обрушится на ваше похмелье ураганом вкусов и совершенно точно облегчит состояние.
Вам понадобится:
- сливочное масло — 25 г
- семена горчицы — 1 ч. ложка
- приправа карри — 1 ч. ложка
- маленькая луковица — 1 шт., мелко нарезать
- тертый корень имбиря — ½ ч. ложки
- острый чили перец — ½ шт., тонко нарезать
- щепотка куркумы
- молотая зира — ½ ч. ложки
- помидор — 1 шт., нарезать мелким кубиком
- яйца — 4 шт.
- хлеб с маслом для подачи
Как приготовить:
Растопите масло в сковороде.
Добавьте горчицу, карри и лук.
Готовьте пару минут, пока лук не станет мягким.
Добавьте имбирь, чили, куркуму, зиру и помидор.
Готовьте несколько минут, помешивая.
Убавьте огонь, добавьте яйца.
Помешивайте периодически, чтобы яйца схватились.
Подавайте с хлебом.