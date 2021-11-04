Во время первой волны пандемии, которая началась в марте 2020 года, доставка еды и продуктов на дом стала для многих нормой и необходимостью. И все - как клиенты, так и поставщики, — оказались "в одной лодке": в беспрецедентных доселе обстоятельствах — самоизоляции национального масштаба. Прошло полтора года, сейчас мы переживаем новую чрезвычайную ситуацию в стране, из-за которой многие вернулись к удаленной работе и, как следствие, стали чаще питаться дома.

Что нового произошло за это время в сфере доставки еды и продуктов? Соответствует ли субъективное ощущение роста цен реальной ситуации? Рассмотрим доставку еды от Wolt и Bolt Food.

Опыт клиентов: цены и килограммы растут

Опыт разный, но многие признают, что со времен первой чрезвычайной ситуации, когда люди стали активно пользоваться услугами службы доставки еды, эта привычка в обществе закрепилась.

Карлис: "Иногда на еду Bolt Food бывают какие-то нереальные скидки (порой можно получить даже 40% скидки в DeliSnack и других местах) и тогда действительно есть шанс переесть. Я заказываю довольно часто — один или два раза в неделю. Всегда ищу скидки или комплекты, например, две пиццы по цене одной и т. д. Если я не заказываю еду в течение недели онлайн, я каждый день ломаю голову, что поесть, ведь тогда мне нужно идти в магазин, покупать продукты и готовить. А все это мне делать лень — проще заказать готовое".

Айя: "Цены ужасно выросли. Например, в моем любимом кафе салат цезарь с креветками еще недавно стоил 8,40 евро, а сейчас, по прошествии всего пары недель, уже 10,50 евро. Я вижу, что и в других местах цены выросли — в некоторых кафе подскочили почти на три евро за блюдо. Я не знаю, кто эти цены поднимает — wolti, bolti или рестораны, но я начинаю думать, что с привычкой заказывать еду на дом буду заканчивать".