Готовим вместе: жителей приглашают на рождественские безглютеновые мастер-классы

В условиях пандемии Covid-19 нельзя забывать о сюрпризах. Одной из традиций общества "Dzīve bez glutēna" ("Жизнь без глютена") является проведение специальных рождественских безглютеновых мероприятий.

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К нынешнему Рождеству будут проведены два мастер-класса по приготовлению безглютеновых блюд — они пройдут онлайн на платформе Microsoft Teams.

В мастер-классах могут принимать участие взрослые и дети школьного возраста.

Анна Вилсоне, председатель правления общества "Жизнь без глютена" рассказывает: "Онлайн-мероприятия — наша новая реальность. Чтобы объединить людей, которые ежедневно придерживаются безглютеновой диеты, и ощутить атмосферу Рождества, мы вместе приготовим особые сладости. Приглашаем всех, кто не использует в своем рационе глютеносодержащие продукты, испробовать новые рецепты — будем готовить большой пряник из перечного теста и маленькие шоколадные хлебцы".

Благодаря поддержке Департамента благосостояния Рижской думы, участие в мастер-классе является бесплатным. В онлайн-мероприятии может принять участие любой житель Латвии, придерживающийся безглютеновой диеты. Подать заявку на участие можно предварительно зарегистрировавшись.

Для лояльных участников общества "Жизнь без глютена" представительство Schar в Латвии, компания "Oribalt Rīga", подготовит сюрприз, подарив каждой семье безглютеновую мучную смесь Mix It Farina, которая будет использоваться во время мастер-класса.

Мастер-классы проведет шеф-повар и кондитер Елена Добрзинска из компании "Taste and travel". Елена имеет 20-летний опыт приготовления безглютеновых блюд.

В воскресенье, 19 декабря, с 15:00 до 17:00 мастер-класс пройдет на русском и латышском языках, а с 18:00 до 20:00 состоится на латышском языке. В обоих мастер-классах будут использоваться одни и те же рецепты.

Зарегистрироваться на мастер-класс можно на домашней странице "Dzīve bez glutēna" dzivebezglutena.lv. После регистрации участники получат ссылку-приглашение на указанный адрес электронной почты, а также подробную информацию о продуктах, которые необходимо заранее подготовить для мастер-класса.