Возвращение вороны
Впервые я познакомилась с творожными сырками Kārums в начале девяностых — я разворачивала лакомство, упакованное в пергаментную бумагу, и ела его ножом и вилкой. Сначала на упаковке был изображен оранжевый кот, но после его сменила улыбающаяся синяя ворона.
"Ворона — образ, который живет своей жизнью. Латвийская птица, заурядная. Здесь же во дворе всегда можно встретить какую-нибудь ворону. Они всегда рядом, даже если мы их не замечаем, — говорит руководитель бренда молочной продукции Food Union Илва Вейдемане. — Возможно, в повседневной жизни мы вороне большого внимания не уделяем, то же самое можно сказать и о сырках Kārums. А когда мы хотим почувствовать вкус детства и ощутить домашний уют, сырок — тут как тут".
Около десяти лет назад ворона пропала с упаковки. "Это произошло в то время, когда бренд переживал перемены, и под названием Kārums стала появляться и другая продукция. В тот момент ворона перекочевала с классических 45-граммовых сырков на линию детской продукции и немного видоизменилась", — объясняет Вейдемане.
И теперь ворона, "последовав современной моде и немного прихорошившись", вновь красуется на упаковке творожных сырков. "Между прочим, DELFI писали о неком молодом человеке, который так влюбился в сырки Kārums и изображенную на них ворону, что не захотел с ней расставаться и сделал себе такую татуировку". Ранее мы рассказывали о мужчине, который долгие годы ел творожные сырки на завтрак, а затем переехал в Амстердам, где не мог купить Kārums. Вернувшись домой, он решил никогда больше не расставаться с любимыми творожными сырками и сделал себе в их честь татуировку.
Творожные сырки для детей
Многие помнят предшественника Kārums — творожные сырки Mazulis, которые продавались до 1993 года. Они были упакованы в пергаментную бумагу, а название бросалось в глаза ярко-оранжевыми буквами. Глазированные творожные сырки в Латвии начали производить в конце сороковых годов прошлого века. "Я думаю, что это было одним из способов ввести в детский рацион творог, потому что он полезен, является источником кальция и белка, содержит витамины группы A, B и D. В наши дни дети тоже не очень любят есть простой творог, но если что-нибудь к нему добавить — пальчики оближешь. Поэтому я думаю, что изначально целевой аудиторией глазированных творожных сырков были дети", — говорит начальник производства молочной продукции Food Union Илгварс Таманис.
История умалчивает, как появилась идея создания этого лакомства — об этом мы можем лишь гадать. "Нельзя сказать, что в начале девяностых кто-то решил создать творожный сырок, они уже были, но появилась идея того, каким должен быть сырок Kārums. У Kārums — улучшенный рецепт, так как, к примеру, в советские годы к творогу добавляли масло, а сейчас — нет, поэтому сырки более здоровые и менее жирные", — говорит руководитель бренда Илва Вейдемане.
Секрет вкусного творога
Рецепт приготовления творожных сырков держится в тайне, однако, по словам начальника пищевого производства, секрет успеха заключается в твороге с пепсином: "Творог с пепсином отличается от того, что мы обычно понимаем под творогом, обладающим более или менее зернистой текстурой. Только творог с пепсином обладает такой упругой консистенцией".
Процесс приготовления творожных сырков занимает немало времени — путь от молока до готового упакованного сырка занимает четыре дня. В производстве творога принимает участие большое количество сотрудников. Как рассказывает Таманис, в день производится 10 тонн или 220 тысячи сырков. "За каждым этапом производства наблюдает человек, который контролирует процесс — красивый ли, правильной ли формы сырок, правильно ли его упаковала машина", — говорит он.
Первый и самый известный
Когда Илва Вейдемане впервые познакомилась с процессом производства творожных сырков Kārums, технолог рассказал ей, что секретным ингредиентом является любовь. Как оказалось, производстве задействовано множество технологов с многолетним опытом работы.
Почему же именно сырки Kārums обычно становятся напоминанием о Латвии для тех, кто уехал за рубеж, и почему они так популярны среди местных жителей? Илгварс Таманис полагает — так сложилось потому, что эти творожные сырки были первыми. "Первое всегда остается в нашей памяти. К тому же, творог с ванилью и шоколадной глазурью — бесспорная классика. Потом уже появились "братья" и "сестры" сырков с различными вкусами, но люди привыкли к самому первому", — говорит он.
Важен каждый нюанс
За тем, чтобы вкус и внешний вид отвечали всем критериям качества, каждый день следят технологи пищевого производства, сотрудники лаборатории, а также специалисты по маркетингу. "Существует невероятное множество критериев, исходя из которых оценивается качество — к примеру, сырок должен отвечать определенным химическим показателям, он должен иметь определенный вкус, запах, внешний вид, он не должен быть кособоким. Смотрят и за тем, чтобы он был правильно упакован и не обладал нехарактерным вкусом", — объясняет начальник пищевого производства.
По его словам, пергаментная бумага, в которую раньше упаковывали сырки, не могла обеспечить герметичности, поэтому хранились они лишь два дня. Теперь для упаковки используют фольгу, которая продлевает срок годности продукта. Также на нее гораздо удобнее наносить краску — такая упаковка, в отличие от пергаментной, ее не пропускает.
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