Возвращение вороны

Впервые я познакомилась с творожными сырками Kārums в начале девяностых — я разворачивала лакомство, упакованное в пергаментную бумагу, и ела его ножом и вилкой. Сначала на упаковке был изображен оранжевый кот, но после его сменила улыбающаяся синяя ворона.

"Ворона — образ, который живет своей жизнью. Латвийская птица, заурядная. Здесь же во дворе всегда можно встретить какую-нибудь ворону. Они всегда рядом, даже если мы их не замечаем, — говорит руководитель бренда молочной продукции Food Union Илва Вейдемане. — Возможно, в повседневной жизни мы вороне большого внимания не уделяем, то же самое можно сказать и о сырках Kārums. А когда мы хотим почувствовать вкус детства и ощутить домашний уют, сырок — тут как тут".

Около десяти лет назад ворона пропала с упаковки. "Это произошло в то время, когда бренд переживал перемены, и под названием Kārums стала появляться и другая продукция. В тот момент ворона перекочевала с классических 45-граммовых сырков на линию детской продукции и немного видоизменилась", — объясняет Вейдемане.

И теперь ворона, "последовав современной моде и немного прихорошившись", вновь красуется на упаковке творожных сырков. "Между прочим, DELFI писали о неком молодом человеке, который так влюбился в сырки Kārums и изображенную на них ворону, что не захотел с ней расставаться и сделал себе такую татуировку". Ранее мы рассказывали о мужчине, который долгие годы ел творожные сырки на завтрак, а затем переехал в Амстердам, где не мог купить Kārums. Вернувшись домой, он решил никогда больше не расставаться с любимыми творожными сырками и сделал себе в их честь татуировку.

Творожные сырки для детей

Многие помнят предшественника Kārums — творожные сырки Mazulis, которые продавались до 1993 года. Они были упакованы в пергаментную бумагу, а название бросалось в глаза ярко-оранжевыми буквами. Глазированные творожные сырки в Латвии начали производить в конце сороковых годов прошлого века. "Я думаю, что это было одним из способов ввести в детский рацион творог, потому что он полезен, является источником кальция и белка, содержит витамины группы A, B и D. В наши дни дети тоже не очень любят есть простой творог, но если что-нибудь к нему добавить — пальчики оближешь. Поэтому я думаю, что изначально целевой аудиторией глазированных творожных сырков были дети", — говорит начальник производства молочной продукции Food Union Илгварс Таманис.

История умалчивает, как появилась идея создания этого лакомства — об этом мы можем лишь гадать. "Нельзя сказать, что в начале девяностых кто-то решил создать творожный сырок, они уже были, но появилась идея того, каким должен быть сырок Kārums. У Kārums — улучшенный рецепт, так как, к примеру, в советские годы к творогу добавляли масло, а сейчас — нет, поэтому сырки более здоровые и менее жирные", — говорит руководитель бренда Илва Вейдемане.

Секрет вкусного творога

Рецепт приготовления творожных сырков держится в тайне, однако, по словам начальника пищевого производства, секрет успеха заключается в твороге с пепсином: "Творог с пепсином отличается от того, что мы обычно понимаем под творогом, обладающим более или менее зернистой текстурой. Только творог с пепсином обладает такой упругой консистенцией".

Процесс ферментации творожной массы Kārums.





Процесс приготовления творожных сырков занимает немало времени — путь от молока до готового упакованного сырка занимает четыре дня. В производстве творога принимает участие большое количество сотрудников. Как рассказывает Таманис, в день производится 10 тонн или 220 тысячи сырков. "За каждым этапом производства наблюдает человек, который контролирует процесс — красивый ли, правильной ли формы сырок, правильно ли его упаковала машина", — говорит он.





Первый и самый известный

Когда Илва Вейдемане впервые познакомилась с процессом производства творожных сырков Kārums, технолог рассказал ей, что секретным ингредиентом является любовь. Как оказалось, производстве задействовано множество технологов с многолетним опытом работы.

Почему же именно сырки Kārums обычно становятся напоминанием о Латвии для тех, кто уехал за рубеж, и почему они так популярны среди местных жителей? Илгварс Таманис полагает — так сложилось потому, что эти творожные сырки были первыми. "Первое всегда остается в нашей памяти. К тому же, творог с ванилью и шоколадной глазурью — бесспорная классика. Потом уже появились "братья" и "сестры" сырков с различными вкусами, но люди привыкли к самому первому", — говорит он.

Важен каждый нюанс

За тем, чтобы вкус и внешний вид отвечали всем критериям качества, каждый день следят технологи пищевого производства, сотрудники лаборатории, а также специалисты по маркетингу. "Существует невероятное множество критериев, исходя из которых оценивается качество — к примеру, сырок должен отвечать определенным химическим показателям, он должен иметь определенный вкус, запах, внешний вид, он не должен быть кособоким. Смотрят и за тем, чтобы он был правильно упакован и не обладал нехарактерным вкусом", — объясняет начальник пищевого производства.



