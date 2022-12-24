Хрустящие и ароматные: простой рецепт полезных пипаркукас с пониженным содержанием сахара

Неотъемлемой частью Рождества является печенье пипаркукас, однако, чтобы создать настоящее праздничное настроение, стоит принять вызов и попробовать испечь его из теста, приготовленного в домашних условиях. Повар и специалист по питанию Евгения Янсоне предлагает простой рецепт теста с пониженным содержанием сахара.

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Растопите масло, добавьте сахар и мед.

Нагрейте, пока не расплавится сахар, снимите с плиты.

Добавьте приправы для пипаркукас, ванильный сахар, соль. Внимание: разные смеси отличаются по крепости. Вместо смеси можно использовать приправы по отдельности — в этом случае потребуется 1/2 ч.л. молотого мускатного ореха, 1 ч.л. измельченного имбиря, 1/2 ч.л. измельченной гвоздики, 1/4 измельченного душистого перца и щепотка черного перца.

Смесь из сахара, меда, масла и приправ остудите, чтобы она не была горячей (это необходимо, чтобы яйцо, которое потом нужно добавить, не превратилось в яичницу).

Добавьте яйцо, все перемешайте.

Добавьте муку, пекарский порошок, перемешайте.

Добавьте 200 г муки высшего сорта, вымесите тесто. Если необходимо, добавьте еще муки — тесто должно быть крепким и не должно прилипать к поверхности (но не стоит добавлять слишком много муки, иначе печенье получится твердым).

Готовое тесто положите как минимум на час в холодильник.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Тесто раскатайте толщиной 3 мм, вылепите печенье, используя разные формочки, и выпекайте примерно 10-20 минут (время зависит от размера печенья — чем оно меньше, тем меньше времени требуется на выпечку).

По желанию можно украсить пипаркукас глазурью — взбейте белок, добавьте сахарную пудру и корицу, все тщательно смешайте до однородной консистенции.

Перелейте глазурь в кондитерский пакет и украсьте готовое охлажденное печенье!