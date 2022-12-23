Индекс оливье: сколько стоит популярный салат из продуктов разных торговых сетей

Cколько людей — столько и видов оливье. И мнений насчет того, из чего должен состоять этот салат. Кто-то выступает против репчатого лука или свежих огурцов, кто-то — моркови или колбасы. А кто-то настаивает на использовании исключительно домашнего майонеза. В этом, пожалуй, и заключается главная прелесть салата — у каждого он свой, самый правильный и самый вкусный.

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Оливье мы любим с детства, ведь с ним ассоциируется Новый Год и праздничное застолье. Можем ли мы позволить себе и в этом году порадовать близких привычным угощением? На этот вопрос мы решили ответить, рассчитав так называемый "индекс оливье".

Индекс рассчитывается на основе базового рецепта для семьи из 4 человек, куда входят:

вареная колбаса, 300 г

картошка, 500 г

консервированный горошек, 380 г

маринованные огурцы, 500 г

яйца, 4 шт.

майонез, 200 г

морковь, 200 г

лук, 100 г

Foto: Māris Morkāns

Для расчетов мы взяли цены в разных магазинах и подсчитали минимальную итоговую стоимость.

Продукты выбраны по самым низким ценам (за кг).

Фиксация цен происходила в период с 12 по 18 декабря.

Скидки также учитывались.

Rimi

Lidl

Mego

Maxima

Stockmann

Elvi