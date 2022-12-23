Индекс оливье: сколько стоит популярный салат из продуктов разных торговых сетей

Cколько людей — столько и видов оливье. И мнений насчет того, из чего должен состоять этот салат. Кто-то выступает против репчатого лука или свежих огурцов, кто-то — моркови или колбасы. А кто-то настаивает на использовании исключительно домашнего майонеза. В этом, пожалуй, и заключается главная прелесть салата — у каждого он свой, самый правильный и самый вкусный.
Оливье мы любим с детства, ведь с ним ассоциируется Новый Год и праздничное застолье. Можем ли мы позволить себе и в этом году порадовать близких привычным угощением? На этот вопрос мы решили ответить, рассчитав так называемый "индекс оливье".
Индекс рассчитывается на основе базового рецепта для семьи из 4 человек, куда входят:
- вареная колбаса, 300 г
- картошка, 500 г
- консервированный горошек, 380 г
- маринованные огурцы, 500 г
- яйца, 4 шт.
- майонез, 200 г
- морковь, 200 г
- лук, 100 г
Для расчетов мы взяли цены в разных магазинах и подсчитали минимальную итоговую стоимость.
- Продукты выбраны по самым низким ценам (за кг).
- Фиксация цен происходила в период с 12 по 18 декабря.
- Скидки также учитывались.