Классический деликатес: как приготовить нежный и изысканный паштет к праздничному столу (+ 8 рецептов)

Как сделать печеночный паштет в домашних условиях? Какие виды печени лучше использовать? Что нужно добавить, чтобы получить нежное и изысканное блюдо? Из каких еще продуктов, кроме печени, можно приготовить паштет?

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Вот несколько основных тонкостей приготовления идеального блюда: