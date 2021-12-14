Классический деликатес: как приготовить нежный и изысканный паштет к праздничному столу (+ 8 рецептов)

Как сделать печеночный паштет в домашних условиях? Какие виды печени лучше использовать? Что нужно добавить, чтобы получить нежное и изысканное блюдо? Из каких еще продуктов, кроме печени, можно приготовить паштет?
Вот несколько основных тонкостей приготовления идеального блюда:
- Печеночный паштет из куриной печени готовить проще всего, так как основной ингредиент не требует предварительной подготовки. Если же вы используете говяжью или свиную печень, ее необходимо опустить на минутку в горячую воду, чтобы легко избавиться от пленок. И обязательно вымочить в молоке, чтобы вкус получился более нежным. Время вымачивания индивидуально и зависит от размеров кусочков печени: чем они больше, тем дольше их надо вымачивать.
- Используйте только свежие компоненты. Домашний паштет из говяжьей печени и из любой другой, приготовленный из замороженных ингредиентов, не будет иметь сбалансированного вкуса. Во время термической обработки он получит нотки сладости и неприятные "вкрапления" горечи.
- Главный ингредиент должен обладать равномерным насыщенно красным цветом и гладкой, упругой поверхностью.
- Добавление в блюдо сливок сделает паштет более сочным.
- Для получения однородной консистенции, без комочков, массу нужно пропустить через мясорубку 2-3 раза.
- Печеночный паштет можно готовить в мультиварке или на сковороде — на вкусовые особенности блюда это не влияет.
- Паштеты можно готовить не только из печени, но и из рыбы, овощей, грибов, бобовых — вариантов множество.