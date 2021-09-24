Мысль о том, чтобы создать безалкогольный виски, пришла к предпринимателям Индарсу Мелзобсу и Иварсу Индриксу случайно, а затем была реализована благодаря технологу пищевого производства Дайне Эглите-Антоне — и оказалась невероятно удачной. Заказы на напитки Boss Level стали поступать еще до того, как продукция была произведена. По их словам, они — первые латвийцы, которые предлагают безалкогольный виски, и останавливаться на этом не собираются. В планах на будущее — создать другие безалкогольные версии крепких спиртных напитков, и предприниматели активно ищут инвесторов, чтобы развивать бизнес не только в Латвии и Европе, но и в США.

На первый взгляд виски Boss Level ничем не отличается от обычного — минималистичная этикетка, жидкость янтарного цвета. Кажется, это привычный напиток, который у многих ассоциируется с вечерними платьями, костюмами, сигарами и элитой общества. Но если присмотреться к этикетке, можно увидеть надпись "non alchoholic".

Создатели напитка подчеркивают, что их целью не является конкуренция с алкоголем, они хотят занять нишу, о которой "обычно забывают".