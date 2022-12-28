Не оливье единым: готовим салаты к праздничному столу (+ коллекция рецептов)

Салаты — непременный атрибут праздничного рождественского и новогоднего стола. Кроме традиционного оливье и селедки под шубой, можно освоить и более легкие и изысканные рецепты.

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Теплый салат с рукколой, карамелизированной грушей, голубым сыром и грецкими орешками — легкий и не слишком калорийный. Он готовится быстро и так же быстро он исчезает с тарелок, потому что по вкусу это настоящее ресторанное блюдо

Ингредиенты:

100 г рукколы

1 крупная крепкая груша

40-50 г грецких орехов

85 г сыра с голубой плесенью

6 столовых ложек бальзамического уксуса

1-1,5 ч. л. жидкого меда

1 щепотка корицы

3 ст. л. оливкового масла

20 г сливочного масла

1 ст. л. сахара

Приготовление: