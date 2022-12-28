Не оливье единым: готовим салаты к праздничному столу (+ коллекция рецептов)

Салаты — непременный атрибут праздничного рождественского и новогоднего стола. Кроме традиционного оливье и селедки под шубой, можно освоить и более легкие и изысканные рецепты.
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Теплый салат с рукколой, карамелизированной грушей, голубым сыром и грецкими орешками — легкий и не слишком калорийный. Он готовится быстро и так же быстро он исчезает с тарелок, потому что по вкусу это настоящее ресторанное блюдо
Ингредиенты:
- 100 г рукколы
- 1 крупная крепкая груша
- 40-50 г грецких орехов
- 85 г сыра с голубой плесенью
- 6 столовых ложек бальзамического уксуса
- 1-1,5 ч. л. жидкого меда
- 1 щепотка корицы
- 3 ст. л. оливкового масла
- 20 г сливочного масла
- 1 ст. л. сахара
Приготовление:
- Рукколу хорошо промыть и обсушить.
- Грушу нарезать ломтиками, сыр нарезать кубиками. Грецкие орехи поломать.
- В сковороде выпарить бальзамический уксус около пары минут, добавить мед, корицу, оливковое масло, хорошо перемешать до растворения меда, снять с огня и перелить в небольшую емкость.
- В этой же сковороде растопить сливочное масло, добавить сахар и на сильном огне обжарить грушу с двух сторон так, чтобы груша стала мягче, но при этом сохраняла форму. Немного остудить, груша должна быть теплой, но не горячей (иначе руккола потеряет свежесть).
- Салат подается порционно. В тарелку выложить горкой рукколу, разложить карамелизированную грушу, посыпать орехами и сыром. Сверху полить приготовленным соусом.
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