Не оливье единым: готовим салаты к праздничному столу (+ коллекция рецептов)
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Салаты — непременный атрибут праздничного рождественского и новогоднего стола. Кроме традиционного оливье и селедки под шубой, можно освоить и более легкие и изысканные рецепты.

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Теплый салат с рукколой, карамелизированной грушей, голубым сыром и грецкими орешками — легкий и не слишком калорийный. Он готовится быстро и так же быстро он исчезает с тарелок, потому что по вкусу это настоящее ресторанное блюдо

Ингредиенты:

  • 100 г рукколы
  • 1 крупная крепкая груша
  • 40-50 г грецких орехов
  • 85 г сыра с голубой плесенью
  • 6 столовых ложек бальзамического уксуса
  • 1-1,5 ч. л. жидкого меда
  • 1 щепотка корицы
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 20 г сливочного масла
  • 1 ст. л. сахара

Приготовление:

  • Рукколу хорошо промыть и обсушить.
  • Грушу нарезать ломтиками, сыр нарезать кубиками. Грецкие орехи поломать.
  • В сковороде выпарить бальзамический уксус около пары минут, добавить мед, корицу, оливковое масло, хорошо перемешать до растворения меда, снять с огня и перелить в небольшую емкость.
  • В этой же сковороде растопить сливочное масло, добавить сахар и на сильном огне обжарить грушу с двух сторон так, чтобы груша стала мягче, но при этом сохраняла форму. Немного остудить, груша должна быть теплой, но не горячей (иначе руккола потеряет свежесть).
  • Салат подается порционно. В тарелку выложить горкой рукколу, разложить карамелизированную грушу, посыпать орехами и сыром. Сверху полить приготовленным соусом.
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