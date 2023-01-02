По-прежнему вкусно: 3 совета, как после зимних праздников сохранить оставшуюся еду

Каждый день люди выбрасывают продукты, но особенно в большом количестве — после новогодней ночи, когда в стремлении порадовать своих близких покупают и готовят слишком много еды. Избежать этого помогут практические советы экспертов.

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Не держите еду на столе слишком долго



В праздничные дни мы привыкли долго сидеть за богато накрытым столом. Однако пища, которая долгое время оставалась неприкрытой в теплой комнате, портится гораздо быстрее. Поэтому еду, которая была на столе весь вечер, а в холодильник была поставлена лишь поздно ночью, больше нельзя есть утром.

Один из способов уменьшить количество пищи, выбрасываемой после праздника, — это держать еду на обеденном столе как можно меньше и как можно быстрее переместить ее в холодильник. По возможности продукты следует оставлять на столе неразрезанными — так они дольше останутся свежими.

Сложите оставшиеся продукты в прозрачные контейнеры



Продукты питания и блюда, которые остаются незакрытыми, чаще всего выбрасываются. Даже в холодильнике продукты следует хранить в закрытой таре. Лучше всего — в закрытых пищевых коробках, чтобы запахи и вкусы разных продуктов не смешивались. Кроме того, если открывая холодильник, все продукты хорошо видны, с меньшей вероятностью что-то забудется и испортится. Можете выделить одну полку холодильника специально для готовых блюд или продуктов с открытой упаковкой — это поможет не забыть, что у вас есть.



Не кладите разные продукты в один контейнер



Чтобы не выбрасывать еду, мы часто предлагаем гостям взять готовые блюда с собой, завернув продукты в фольгу, пищевую пленку или положив в пакет. Однако упакованная таким образом пища может не только вытечь из ненадежной упаковки, но и быстрее испортиться.

Пища будет оставаться свежей дольше, если положить ее в специальный контейнер с герметичной крышкой и ограничить доступ теплого воздуха. В прохладе продукты сохраняются дольше. Если пища будет свежей, она будет съедена, а не выброшена.

Многие блюда или продукты часто упаковывают вместе, однако это может ускорить процесс порчи. Поэтому не кладите, например, салаты в одну емкость с ломтиками буженины. Овощные салаты содержат больше жидкости, чем жареное мясо, поэтому они быстрее портятся и увлажняют другие продукты. Этого можно избежать, используя контейнеры для пищевых продуктов с несколькими отделениями, которые предотвращают контакт продуктов питания.

Если хотите дать гостям тортик с собой, лучше всего подготовить эти порции заранее, разложив их по отдельным коробкам и поставив в холодильник. Если завернуть с собой блюда, которые в течение нескольких часов стояли на столе в теплой комнате, а затем еще час в теплой машине, они, вероятно, станут несъедобными.