1 5
На развес или в банке
Покупаем икру к празднику. Топ-5 вещей, которые нужно знать
Foto: Shutterstock

Лосось и креветки давно стали привычной частью рациона и приходится поразмыслить, чтобы выбрать деликатес, которым украсить праздничный стол. И хотя в наши дни икра не является дефицитным товаром, она не стала от этого менее притягательной – не секрет, что первыми с тарелок исчезают именно бутерброды с икрой. И сейчас, в преддверии праздников, самое время выяснить, как выбрать качественную икру, чтобы потом не сожалеть о дорогой, но непродуманной покупке.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Из интервью, которое шеф-повар московского ресторана "Сумосан" Дмитрий Ким и управляющий сети ресторанов "Torro Grill и Boston Seafood & Bar", Кирилл Мартыненко, дали порталу The Village, вы узнаете, на какие особенности икры нужно обратить внимание.

Черная икра

Икра осетровых рыб – черная, всегда была и остается одним из самых дорогих деликатесов в мире. Раньше рыбу ловили, когда она из Каспийского моря шла на нерест в речные воды, особенно – в Волгу. Иногда осетр заплывал в Черное море и оттуда – в Дунай. В наши дни вся черная икра, которая встречается в магазинах – аквакультурная, то есть икра специально выращенных рыб.

Самая крупная рыба семейства осетровых – белуга, вырастает до тонны весом, а икра составляет 15% от веса. Белужья икра крупнозернистая, темно-серая почти черная, с особо нежной оболочкой. Икра севрюги более мелкая, ее цвет варьируется от светло-серого до темно-серого, она обладает нежным ароматом и богатым вкусом.

Покупаем икру к празднику. Топ-5 вещей, которые нужно знать
Foto: Shutterstock

Красная икра

Красной называют икру лососевых рыб. Бывает икра кеты, форели и лосося.

У кетовой икры самые крупные икринки (5-7 мм) с нежной эластичной оболочкой, ее цвет может быть от янтарного до темно-оранжевого. Икра горбуши немного мельче кетовой. У нее тонкий аромат и очень легкий привкус горечи, многие гурманы утверждают, что именно эта икра самая вкусная. Икра лосося известна большим количеством жирной кислоты омега 3.

Покупая икру лососевых, помните, что самые ценные все-таки светлые икринки небольшого размера. Крупные ярко-оранжевые икринки выглядят красивее, однако, по составу не настолько полезны.

Читайте дальше и вы узнаете, как выбрать качественную свежую икру, и не выбросить кучу денег на ветер, хотя в этом случае, скорее - на воду.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
1 5
На развес или в банке

Source

Delfi Eda

Sharing Options

0

Source

Delfi Eda

Tags

Новый год Праздничный стол Рождество
0
Рождественский стол
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Удобно и надежно. Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим