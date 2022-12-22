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На развес или в банке
Покупаем икру к празднику. Топ-5 вещей, которые нужно знать
Foto: Shutterstock

Лосось и креветки давно стали привычной частью рациона и приходится поразмыслить, чтобы выбрать деликатес, которым украсить праздничный стол. И хотя в наши дни икра не является дефицитным товаром, она не стала от этого менее притягательной – не секрет, что первыми с тарелок исчезают именно бутерброды с икрой. И сейчас, в преддверии праздников, самое время выяснить, как выбрать качественную икру, чтобы потом не сожалеть о дорогой, но непродуманной покупке.

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Из интервью, которое шеф-повар московского ресторана "Сумосан" Дмитрий Ким и управляющий сети ресторанов "Torro Grill и Boston Seafood & Bar", Кирилл Мартыненко, дали порталу The Village, вы узнаете, на какие особенности икры нужно обратить внимание.

Черная икра

Икра осетровых рыб – черная, всегда была и остается одним из самых дорогих деликатесов в мире. Раньше рыбу ловили, когда она из Каспийского моря шла на нерест в речные воды, особенно – в Волгу. Иногда осетр заплывал в Черное море и оттуда – в Дунай. В наши дни вся черная икра, которая встречается в магазинах – аквакультурная, то есть икра специально выращенных рыб.

Самая крупная рыба семейства осетровых – белуга, вырастает до тонны весом, а икра составляет 15% от веса. Белужья икра крупнозернистая, темно-серая почти черная, с особо нежной оболочкой. Икра севрюги более мелкая, ее цвет варьируется от светло-серого до темно-серого, она обладает нежным ароматом и богатым вкусом.

Покупаем икру к празднику. Топ-5 вещей, которые нужно знать
Foto: Shutterstock

Красная икра

Красной называют икру лососевых рыб. Бывает икра кеты, форели и лосося.

У кетовой икры самые крупные икринки (5-7 мм) с нежной эластичной оболочкой, ее цвет может быть от янтарного до темно-оранжевого. Икра горбуши немного мельче кетовой. У нее тонкий аромат и очень легкий привкус горечи, многие гурманы утверждают, что именно эта икра самая вкусная. Икра лосося известна большим количеством жирной кислоты омега 3.

Покупая икру лососевых, помните, что самые ценные все-таки светлые икринки небольшого размера. Крупные ярко-оранжевые икринки выглядят красивее, однако, по составу не настолько полезны.

Читайте дальше и вы узнаете, как выбрать качественную свежую икру, и не выбросить кучу денег на ветер, хотя в этом случае, скорее - на воду.

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На развес или в банке
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