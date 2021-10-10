Никто не верил, что нас закроют дольше, чем на пару недель, вспоминает совладелец лондонского коктейль-бара Cocktail Embassy Денис Петров. Сейчас за спиной заведения уже три локдауна — однако бизнес продолжает расти и развиваться. Портал Delfi поговорил с Петровым о том, как приехать в другую страну без денег и связей, открыть одно из центральных мест отдыха в Южном Лондоне, получить награды престижных конкурсов и не терять страсти к своему делу.

"Когда я учился в 11-м классе в конце 2000-х годов, мой одноклассник все лето трудился на стройке в Германии. Вернулся и купил машину. Для нас это было чем-то невообразимым, — вспоминает Денис. — На втором курсе я тоже стал всерьез думать об отъезде. Хотелось больше зарабатывать. Я не понимал, что и жизнь за рубежом тоже значительно дороже латвийской".

К этому моменту Денис уже работал официантом в ресторанах и барах Риги и Юрмалы. "Я застал Юрмалу в "золотое время", когда приезжали звезды из России, проводились конкурсы и фестивали. Было очень весело", — рассказывает он. Как-то вместе с друзьями Денис спонтанно отправился на греческий остров Родос. Там они устроились на работу в местный бар и остались до конца сезона. На обратном пути на сэкономленные деньги устроили тур по Европе. Именно тогда у компании появилась идея посетить Лондон — клубную столицу мира.