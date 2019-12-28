Хрустящее сырное печенье на удачу в 2020 году

Loading... Ингредиенты 100 г Мука 100 г Сливочное масло 100 г Сыр 1 шт. Яйца 1/2 ч.л. Куркума по вкусу Соль

Есть такая примета — в новогоднюю ночь нужно приманить животное, год которого наступает. По китайскому календарю это будет год Крысы, поэтому автор блога edafood_ в Instagram Марина приманивать советует сыром или сырным печеньем. Рецепт прилагается.

Смешайте муку и куркуму (если используете) и добавьте масло (из холодильника), в итоге должна получиться крошка.

Добавьте 2 желтка или 1 яйцо (с желтками тесто более хрустящее получается) и натертый на мелкой терке сыр. Замешайте тесто и соберите его в шар. Положите в пакет и отправьте в холодильник на час.

Через час достаньте тесто и раскатайте в пласт толщиной 1-3 мм (можно разделить тесто на части). Трубочкой (соломкой) сделайте дырочки и ножом вырежьте "кусочки сыра".

Выпекайте печенье в разогретой духовке на 180 градусах 7-15 минут. Время контролируйте по своей духовке. Печенье должно покрыться корочкой, но при нажатии на него оно будет немного мягким.

Достаньте печенье из духовки и дайте полностью остыть (в идеале — ночь). Как только печенье остынет, оно станет хрустящим.

Приятного аппетита! Главное оставьте кусочек мышке и не съедайте все сразу.