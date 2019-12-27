Тарталетки "Мышки" на Новый год

31 декабря мы будем встречать год Крысы. Если вы любите тематические блюда, то вам пригодится простой рецепт Вилкин Pro вкусных мышек.

Заранее отварите куриные яйца и остудите их в ледяной воде. Счистите скорлупу и промойте, после чего разделите на белки и желтки.

Вскройте вакуумную упаковку с коктейлем из морепродуктов. Нарежьте их мелкими кубиками в глубокую емкость. Выложите туда же отварные куриные желтки и разомните.

По столовой ложке влейте ароматное масло, оставшееся в упаковке от коктейля. Всыпьте щепотку соли и тщательно перемешайте. Если же вы отдельно будете готовить морепродукты для начинки, то помните, что время варки у них у всех разное. Можно просто приобрести икру мойвы и смешать с желтками ее.

Наполните тарталетки начинкой перед самой подачей, храня ее в холодильнике, иначе они размокнут и не будут хрустеть. Белок одного-двух яиц оставьте для вырезания ушек.

Отварные куриные белки натрите на терке с мелкими ячейками в пиалу или салатник, всыпьте соль и добавьте майонез любой жирности.

Выложите ровным слоем на начинку в тарталетках белковую массу, слегка прижмите.

Вырежьте из оставшихся отварных куриных белков ушки и разместите их по бокам тарталеток. Из горошин черного перца сделайте глазки и носик. Вместо перца можно использовать сушеную гвоздику.

Подайте красочную закуску в виде мышек к новогоднему столу на листьях салата!