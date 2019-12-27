Тарталетки "Мышки" на Новый год
Foto: Instagram/vilkinpro
Ингредиенты
6 шт.
Тарталетки
1 шт.
Коктейль из морепродуктов
2-3 шт.
Яйца
1 ст.л.
Майонез
2 щепотки
Соль
20 шт.
Душистый перец

31 декабря мы будем встречать год Крысы. Если вы любите тематические блюда, то вам пригодится простой рецепт Вилкин Pro вкусных мышек.

Заранее отварите куриные яйца и остудите их в ледяной воде. Счистите скорлупу и промойте, после чего разделите на белки и желтки.

Вскройте вакуумную упаковку с коктейлем из морепродуктов. Нарежьте их мелкими кубиками в глубокую емкость. Выложите туда же отварные куриные желтки и разомните.

По столовой ложке влейте ароматное масло, оставшееся в упаковке от коктейля. Всыпьте щепотку соли и тщательно перемешайте. Если же вы отдельно будете готовить морепродукты для начинки, то помните, что время варки у них у всех разное. Можно просто приобрести икру мойвы и смешать с желтками ее.

Наполните тарталетки начинкой перед самой подачей, храня ее в холодильнике, иначе они размокнут и не будут хрустеть. Белок одного-двух яиц оставьте для вырезания ушек.

Отварные куриные белки натрите на терке с мелкими ячейками в пиалу или салатник, всыпьте соль и добавьте майонез любой жирности.

Выложите ровным слоем на начинку в тарталетках белковую массу, слегка прижмите.

Вырежьте из оставшихся отварных куриных белков ушки и разместите их по бокам тарталеток. Из горошин черного перца сделайте глазки и носик. Вместо перца можно использовать сушеную гвоздику.

Подайте красочную закуску в виде мышек к новогоднему столу на листьях салата!

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Delfi Eda

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Delfi Eda

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