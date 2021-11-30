Рождественская индейка: ТОП-5 лучших рецептов для главного горячего блюда праздника

На Рождество принято собираться за столом всей семьей, готовить вкусные праздничные блюда. Одним из лучших украшений рождественского стола является индейка. Это идеальный вариант для главного горячего блюда.

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Мясо индейки диетическое, очень нежное и вкусное. Более того, именно индейка во многих странах мира является традиционным рождественским блюдом. Однако многие ее не готовят, считая, это трудоемким процессом. Но на самом деле приготовление индейки — это несложно. Предлагаем топ-6 рецептов приготовления этого праздничного блюда.