Рождественская индейка: ТОП-5 лучших рецептов для главного горячего блюда праздника
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На Рождество принято собираться за столом всей семьей, готовить вкусные праздничные блюда. Одним из лучших украшений рождественского стола является индейка. Это идеальный вариант для главного горячего блюда.

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Мясо индейки диетическое, очень нежное и вкусное. Более того, именно индейка во многих странах мира является традиционным рождественским блюдом. Однако многие ее не готовят, считая, это трудоемким процессом. Но на самом деле приготовление индейки — это несложно. Предлагаем топ-6 рецептов приготовления этого праздничного блюда.

Индейка в белом вине с овощами для любителей здорового питания 

Индейка в арахисовом масле на шпажках 

Панированная индейка с чесноком 

Индейка: полезные свойства и рецепты приготовления 

Рецепт от Жени Гаврилова: рождественская индейка 

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