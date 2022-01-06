Рождественская кутья: классический вариант приготовления (+ коллекция рецептов)

Православная церковь с вечера 6 января отмечает Сочельник, а 7 января — Рождество по Юлианскому календарю. Чем принято угощать близких в это время?

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В Сочельник православные христиане выставляли на стол 12 постных блюд — по числу апостолов. За столом собирались все члены семьи и пробовали все эти вкусности.

Главным блюдом на столе в сочельник была кутья (или сочиво) — сытная каша из цельных зерен ячменя, пшеницы, риса или пшена с добавлением меда, сухофруктов и мака. Православные готовили ее только несколько раз в год, так что старались сделать ее максимально вкусной.

К кутье прилагались еще 11 блюд — все постные. Тут можно было варьировать наполнение стола, но по традиции готовились известные многим блюда: взвар — аналог компота из сухофруктов, вареники, голубцы, грибы, жареная рыба и сладости — например, постные пончики.

Традиционный рецепт кутьи

Ингредиенты:

зерна пшеницы — один стакан,

мак — 100 г,

очищенные грецкие орехи, фундук, кешью — 100 г,

мед — 3 ст.л.,

сухофрукты.

Приготовление:

Зерна растолочь в деревянной ступе, подливая немного теплой воды, чтобы оболочка пшеницы отошла. Потом ядро надо отделить от шелухи, просеивая и промывая. Сварить рассыпчатую постную кашу на воде, добавив к крупе 2–3 стакана воды.

Растереть мак до получения макового молочка, добавить к нему мед, перемешать и положить в пшеничную кашу. В самом конце добавить толченые орехи и запаренные кипятком сухофрукты.