Рождественские напитки: секреты горячего шоколада

Чашка горячего шоколада — один из лучших способов согреться в холодные дни, доставить себе невероятное удовольствие и создать праздничное настроение.

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Горячий шоколад на два тысячелетия старше кофе и почти на тысячу лет старше чая: первое письменное упоминание о напитке из какао-бобов относится к 770 году до н. э. — оно сделано в одном из древнекитайских свитков. Более близкая к нам по времени легенда гласит: вкус шоколада Европа узнала в XVI веке благодаря испанскому генералу Эрнану Кортесу. Его отряд высадился в 1519 году на побережье Мексики. Ацтеки на пиру угостили прибывших гостей холодным взбитым густым напитком из какао-бобов с ванилью, жгучим перцем и специями, подав его в золотых чашах.

Этот напиток ацтеки называли "чоколатль". От ацтекского chocolatl и произошло слово chocolate — "шоколад". Индейцы считали его источником мудрости и мужской силы. Вождь ацтеков Монтесума II выпивал в день большое количество чоколатля, который "молодил тело и просветлял ум".

Чашечка горячего шоколада на десерт стала признаком хорошего вкуса в светских кругах Европы, знаком достатка и респектабельности. Горячий шоколад был крепок, но впоследствии в него стали добавлять молоко (первыми это сделали англичане в 1700 году), что придало напитку необходимую легкость. С этих пор шоколад значительно подешевел и стал доступен даже детям.

С 1848 года практически одновременно все европейские страны перешли на рецептуру настоящего "твердого" шоколада, которая используется до настоящего времени (тертое какао с сахаром и ванилью плюс 30-40% какао-масла).

Чем полезен шоколад?

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Шоколад стимулирует сердечно-сосудистую и нервную систему и оказывает на организм человека легкий возбуждающий эффект, так как содержит кофеин и теобромин. Поэтому лучше отказаться от чрезмерного употребления шоколада, особенно на ночь.

Шоколад — отличный источник энергии. Главные калории в нем (более 50%)— от жира, и только 40%— от сахара. Жиры и сахар — основные поставщики энергии для организма, а магний и калий необходимы для нормальной работы мышц и нервной системы. Углеводы дают легкодоступную и быстросжигаемую энергию, а жиры, содержащиеся в масле какао, усваиваются медленнее и обеспечивают организм энергией в течение более продолжительного времени. Поэтому шоколад полезен детям, а также тем, кто занимается спортом.

В шоколаде содержатся также витамины А, В1, В2, железо, кальций, калий и фосфор, причем в некоторых сортах шоколада этих микроэлементов больше, чем в яблоке, йогурте или ломтике сыра — то есть в продуктах, которые традиционно считаются полезными для здоровья. А еще полезное лакомство — один из источников меди, которая необходима для поддержания иммунитета.

Шоколад полезен для сердца и сосудов. Кардиологами установлено, что содержащиеся в какао-бобах полифенолы благоприятно воздействуют на сердечно-сосудистую систему. Они способствуют более эффективному кровотоку, уменьшая тем самым нагрузку на сердце. Существует также мнение, что какао улучшает работу иммунной системы, но для использования в лечебных целях годятся лишь высококачественные сорта.

Рождественский горячий шоколад

Foto: Shutterstock

Вам потребуется:

100 г черного шоколада

250 мл молока или сливок жирностью 10%

1-2 ст. ложки воды

cахар по вкусу

взбитые сливки по вкусу

Приготовление:

Шоколад поломать на кусочки и поставить плавиться на водяной бане.

Добавить 1-2 ст. ложки воды и размешать до получения однородной массы.

В отдельной кастрюле довести до кипения молоко (или сливки) и тонкой струйкой влить в шоколад, непрерывно помешивая вилкой.

Затем аккуратно взбивать горячий шоколад в течение нескольких минут.

Готовый горячий шоколад перелить в чашечки и подать на стол.

По желанию в шоколад можно добавить сахар, палочку корицы, маршмеллоу и немного взбитых сливок.

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