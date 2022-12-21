Согреваемся по-взрослому: 3 секрета приготовления глинтвейна (+ коллекция рецептов)

Первое и самое важное правило — глинтвейн готовится малыми порциями. Если вы на двоих нагреваете бутылку вина, то глинтвейн остынет и потеряет половину своей прелести.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Если компания маленькая, идеальной посудой для глинтвейна является эмалированная джезва. Для кофе она как раз не очень годится, а вот под горячий алкоголь — в самый раз.

"Правила винодела"

Foto: Shutterstock



Второй нюанс — это посуда для питья. Оставьте для кафе высокие стеклянный бокалы с ручкой (для хот-дринков), под домашний глинтвейн заведите маленькие керамические кружечки (не более 100 мл), они лучше сохраняют тепло, а значит, и аромат. Никаких соломинок, они не годятся для горячего, лучше сервировать глинтвейн с кофейной ложечкой, для любителей "вылавливать фрукты из компота".

Третий секрет — это порядок закладки пряностей. Отложите в сторону пакетики с готовыми наборами специй, все гораздо интереснее. Принцип очень простой: чем крупнее пряности, тем раньше их нужно закладывать. Растертую в пыль корицу не имеет смысла добавлять в холодное вино, если корица молотая, то ей стоит присыпать уже готовый напиток. Но для лучшего экстрагирования ароматических веществ корицу лучше ломать на кусочки и прогревать подольше. Наоборот дело обстоит с гвоздикой. Она не любит длительной термообработки. Добавьте ее в финале, сняв глинтвейн с огня и дав ему слегка настояться.

Гвоздику можно слегка растереть-поломать просто пальцами. А вот мускатному ореху требуется серьезная термообработка, цельным он вам не дастся. Соответственно, его как раз можно натереть на терке и добавить в середине процесса.

Сахар в сухое вино закладывайте в самом начале. Если же вы заменяете сахар медом,то его не стоит греть ни в коем случае.

Ломтики цитрусовых или яблоки также не надо "варить", добавьте их вместе с гвоздикой и дайте чуть-чуть настояться. Именно тогда они придадут освежающую кислинку и не дадут выступить приторности горячего подслащенного вина. А вот сухофрукты лучше кинуть в емкость с напитком в самом начале.

Крепкий вариант глинтвейна — скандинавский глег, отличается от классического глинтвейна добавлением крепкого алкоголя и присутствием сухофруктов и орехов (преимущественно миндальных). Орехи и сухофрукты мы закладываем в самом начале, а вот крепкий алкоголь заливаем в уже горячее вино и далее не греем.

Отступления от правил





Foto: Shutterstock

Глинтвейн можно готовить в микроволновке. Это быстро и просто и позволяет регулировать температуру и время нагрева, не боясь "закипятить вино".

Глинтвейн, который готовится на большую компанию, лучше всего переливать в термос. Его, кстати, очень удобно и уместно взять с собой на прогулку, когда появится желание отправиться в зимний лес или парк — поваляться в снегу, полепить снеговиков или просто поиграть в снежки. Но не стоит хранить глинтвейн в термосе больше чем пару часов, он задохнется.

Есть еще один специфический вариант глинтвейна — десерт "холодный глинтвейн", этакий кулинарный оксюморон. Его надо не пить, а есть. Если вы добавите в уже готовый глинтвейн заранее замоченный желатин, как следует размешаете, процедите и охладите, то получите вариант пряного винного желе, которое можно подавать отдельно, а можно использовать при сервировке холодных мясных закусок или фруктовых десертов.