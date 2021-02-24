В Риге есть множество популярных кафе и ресторанов, которых мы почему-то не замечаем. В них можно заказать свежий хлеб с карамелизированным маслом, американские бургеры, суши-бургеры, гавайский поке, курицу-гриль или просто очень вкусный кофе. Где рижане могут заказать еду навынос, когда не хочется или нет времени готовить? DELFI предложил фуд-блогерам рассказать о своих фаворитах.

Традиционная курица-гриль

"Такой, по-моему, должна быть курица-гриль! Если самому мариновать и жарить, дешевле не получится. Если мы оказываемся неподалеку от Центрального рынка, то я обязательно забегаю в павильон, где когда-то работал Gastrotirgus, а теперь совсем недавно открылось место под названием GrilVista", - рассказывает фуд-блогер Pipars.

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"Почему нас советуют? Возможно, потому, что мы — что-то новое. В декабре появилась возможность открыть новое кафе, и мы ее не упустили. Даже если не будем супер-успешными во время пандемии, когда-нибудь, надеюсь, пандемия закончится", — говорит член правления GrilVista Рейнис Силовс. Но жаловаться на отсутствие посетителей не приходится — по его словам, в день они продают 50-60 куриц. Силовс рассказывает, что курица готовится по классическому рецепту: "Очень большое внимание мы обращаем именно на качество того, что делаем. Достаточно долго мы работали над рецептом приправ и тем, как нужно мариновать курицу. Первое — качество, второе — доступная цена: целая курица у нас стоит 4,99 евро". Если вы хотите попробовать курицу-гриль, перед тем, как отправиться на Центральный рынок, позвоните и закажите курицу заранее — в рабочие дни за два часа, а в выходные — за день.

Миниатюрная безглютеновая хлебопекарня