Богатый стол и традиционные блюда: почему на Рождество нужно есть девять раз?

Рождество уже на пороге, и последние недели наши умы занимают мысли не только о подарках и о праздничный стол. Одна из традиций латышей на главный праздник зимы – богатый стол. Почему на Рождество нужно есть не менее девяти раз, объясняет фольклорист Аида Ранцане.

Мистические числа 9 и 12 идут из народных пословиц и поговорок и означают слово "много". Также, как и выражение "За тридевять земель…" означает "много", поэтому и девять приёмов пищи, девять блюд на столе – означают тоже самое – много.

А на традиционном столе без серого гороха, пирожков, рыбы и свинины не обойтись.

Горох и бобы ставят на стол, чтобы не было причин плакать (и были бы деньги);

Пироги едят, чтобы нас ждали приятные сюрпризы;

Свекла и морковь на столе символизируют хорошее здоровье;

Пипаркукас – чтобы хватало любви;

Тушеная капуста – для силы;

Круглое печенье или пирожки – для солнечного года;

Жаркое из птицы означает успех;

Рыба к деньгам и богатству;

Свинина к счастью.

Приметы и поверья о рождественском столе

В ночь на Рождество нужно есть девять раз подряд, тогда следующий год будет богатым.

Вечером на Рождество на столе в комнате нужно оставить еду для духов. /A. Лилленурмс, Вецлайцене/

На рождественском столе должен быть хлеб, тогда в следующем году его будет достаточно. /И. Каспарович, Скрунда/

В Рождество нужно есть горох, тогда будет достаточно денег. /Р.Еглентале, Ренге/

На кануне Рождества и нового года на печи нужно оставить бутылку настойки (brandvīns), тарелку с мясом, хлебом и пиво, чтобы покормить Счастье и умерших родственников с друзьями. /А.Биленштейн, Кевеле/

В ночь на Рождество и новый год нужно есть девять раз, чтобы весь год всего хватало. Затем полные тарелки нужно оставить на ночь. /К. Янсонс, Плани/

Рождество – это праздник плодородия, поэтому в субботу Рождества нужно есть и пить до двенадцати ночи, тогда лето будет богатым.

В статье использованы поверья с ailab.lv un Latvijaspirts.lv.

А теперь в самому главному и вкусному – коллекции рецептов, подходящих для рождественского стола.