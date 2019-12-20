Богатый стол и традиционные блюда: почему на Рождество нужно есть девять раз?
Foto: Shutterstock

Рождество уже на пороге, и последние недели наши умы занимают мысли не только о подарках и о праздничный стол. Одна из традиций латышей на главный праздник зимы – богатый стол. Почему на Рождество нужно есть не менее девяти раз, объясняет фольклорист Аида Ранцане.

Мистические числа 9 и 12 идут из народных пословиц и поговорок и означают слово "много". Также, как и выражение "За тридевять земель…" означает "много", поэтому и девять приёмов пищи, девять блюд на столе – означают тоже самое – много.

А на традиционном столе без серого гороха, пирожков, рыбы и свинины не обойтись.

  • Горох и бобы ставят на стол, чтобы не было причин плакать (и были бы деньги);
  • Пироги едят, чтобы нас ждали приятные сюрпризы;
  • Свекла и морковь на столе символизируют хорошее здоровье;
  • Пипаркукас – чтобы хватало любви;
  • Тушеная капуста – для силы;
  • Круглое печенье или пирожки – для солнечного года;
  • Жаркое из птицы означает успех;
  • Рыба к деньгам и богатству;
  • Свинина к счастью.

Приметы и поверья о рождественском столе

В ночь на Рождество нужно есть девять раз подряд, тогда следующий год будет богатым.

Вечером на Рождество на столе в комнате нужно оставить еду для духов. /A. Лилленурмс, Вецлайцене/

На рождественском столе должен быть хлеб, тогда в следующем году его будет достаточно. /И. Каспарович, Скрунда/

В Рождество нужно есть горох, тогда будет достаточно денег. /Р.Еглентале, Ренге/

На кануне Рождества и нового года на печи нужно оставить бутылку настойки (brandvīns), тарелку с мясом, хлебом и пиво, чтобы покормить Счастье и умерших родственников с друзьями. /А.Биленштейн, Кевеле/

В ночь на Рождество и новый год нужно есть девять раз, чтобы весь год всего хватало. Затем полные тарелки нужно оставить на ночь. /К. Янсонс, Плани/

Рождество – это праздник плодородия, поэтому в субботу Рождества нужно есть и пить до двенадцати ночи, тогда лето будет богатым.

В статье использованы поверья с ailab.lv un Latvijaspirts.lv.

А теперь в самому главному и вкусному – коллекции рецептов, подходящих для рождественского стола.

Серый горох со шпеком и луком 

Сочные мясные пирожки 

Запеченный карп, фаршированный гречневой кашей 

Корзиночки с винегретом 

Что ели в старину в Латвии? Часть вторая — картофель, конопля и другие садовые дары 

 (5)

Пирожки со шпеком "Праздничные" 

 (1)

Готовим пипаркукас: простой и быстрый рецепт 

Медальоны из свиного филе в панировке из толокна, с перловкой и петрушкой 

Клюквенные пряники 

ЕС признал серый горох "эксклюзивным" продуктом Латвии 

 (82)

Тушеная капуста с молотым мясом 

Свекольно-сырный салат "Любовница" с гранатом 

Свинина, запеченная с сидром и грушами 

Имбирные пряники на инвертном сиропе 

Пирог с лесными ягодами и сметаной 

 (42)

Рецепт с фото: готовим куриное жаркое в яблочно-чесночном соусе 

Корзинки с яичным кремом 

Как вкусно запечь гуся: разные начинки и способы приготовления этой рождественской птицы 

8 советов по украшению праздничного стола 

 (8)

Пикантный капустно-свекольный салат в чесночном маринаде 

 (2)

Чтобы дома пахло праздником! 15 рецептов пирожков для прохладных осенних вечеров 

Пирожки, тающие во рту: 10 основ приготовления мясной начинки 

Орзотто (перлотто) со свеклой и двумя видами сыра 

Медовые имбирные пряники 

Маринованная свекла со сливой 

Гульбешники - классика латгальских бабушек 

Пирожки из слоеного теста с ветчиной и сыром 

Пюре из свеклы и розмарина 

Быстрые пирожки на кефире 

Сырное тесто для пирожков – проще не бывает 

Жареный гусь с яблоками 

Жаркое из баранины с приправами 

Свекла с чесноком в сладком маринаде 

Жареные лепешки из теста на кефире 

Маринованная свекла с тмином 

Вызов ноября – тушеная кислая капуста: проверенные приемы для сочного и вкусного результата 

 (1)

Винегрет с яблоками и горошком 

5 минут и 4 ингредиента: как приготовить стойкую глазурь для пипаркукас 

Кекс с ароматом пипаркукас и глазурью 

Душистые медовые пипаркукас с тмином 

Мы проверили: из какого покупного теста получатся самые настоящие пипаркукас 

 (3) 110

Жаркое из гуся с яблоками 

 (1)

Гусь, фаршированный тушеной капустой 

Пикантная маринованная свекла 

Пищевая сода - почему её нужно добавлять к шашлыкам, в котлеты, гуляш и суп 

Вкусная и сочная свинина. 21 идея для сытного обеда 

Source

Delfi Eda

Sharing Options

0

Source

Delfi Eda

Comment Form