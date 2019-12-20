Богатый стол и традиционные блюда: почему на Рождество нужно есть девять раз?

Рождество уже на пороге, и последние недели наши умы занимают мысли не только о подарках и о праздничный стол. Одна из традиций латышей на главный праздник зимы – богатый стол. Почему на Рождество нужно есть не менее девяти раз, объясняет фольклорист Аида Ранцане.
Мистические числа 9 и 12 идут из народных пословиц и поговорок и означают слово "много". Также, как и выражение "За тридевять земель…" означает "много", поэтому и девять приёмов пищи, девять блюд на столе – означают тоже самое – много.
А на традиционном столе без серого гороха, пирожков, рыбы и свинины не обойтись.
- Горох и бобы ставят на стол, чтобы не было причин плакать (и были бы деньги);
- Пироги едят, чтобы нас ждали приятные сюрпризы;
- Свекла и морковь на столе символизируют хорошее здоровье;
- Пипаркукас – чтобы хватало любви;
- Тушеная капуста – для силы;
- Круглое печенье или пирожки – для солнечного года;
- Жаркое из птицы означает успех;
- Рыба к деньгам и богатству;
- Свинина к счастью.
Приметы и поверья о рождественском столе
В ночь на Рождество нужно есть девять раз подряд, тогда следующий год будет богатым.
Вечером на Рождество на столе в комнате нужно оставить еду для духов. /A. Лилленурмс, Вецлайцене/
На рождественском столе должен быть хлеб, тогда в следующем году его будет достаточно. /И. Каспарович, Скрунда/
В Рождество нужно есть горох, тогда будет достаточно денег. /Р.Еглентале, Ренге/
На кануне Рождества и нового года на печи нужно оставить бутылку настойки (brandvīns), тарелку с мясом, хлебом и пиво, чтобы покормить Счастье и умерших родственников с друзьями. /А.Биленштейн, Кевеле/
В ночь на Рождество и новый год нужно есть девять раз, чтобы весь год всего хватало. Затем полные тарелки нужно оставить на ночь. /К. Янсонс, Плани/
Рождество – это праздник плодородия, поэтому в субботу Рождества нужно есть и пить до двенадцати ночи, тогда лето будет богатым.
В статье использованы поверья с ailab.lv un Latvijaspirts.lv.
А теперь в самому главному и вкусному – коллекции рецептов, подходящих для рождественского стола.