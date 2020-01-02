Что делать с вином, которое вам надарили на праздники — пять идей (+ 51 рецепт)
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Праздничный сезон приближается к концу, а количество бутылок вина, которое с собой принесли гости, только растет. И не все это вино, скажем прямо, хорошее. Но это не беда — пустить в дело можно даже не самые презентабельные напитки.

1. Приготовить пасту. Кто сказал, что пасту можно варить только в воде? Крепкие вина типа зинфандель и портвейны — отличный материал для целого ряда блюд с пастой и спагетти.

Что делать с вином, которое вам надарили на праздники — пять идей (+ 51 рецепт)
Foto: Shutterstock

2. Приготовить сангрию. Красное вино не должно пропадать! Просто добавьте воды, кусочки фруктов, сахар, немного бренди и сухого ликера. Не опьяняет и освежает, совсем как старинных сборщиков фруктов в Испании и Португалии, которые сангрию и придумали.

3. Потушить с мясом. Сухое вино можно легко "слить" на кухне, готовя цыпленка или даже туша телятину. Рецептов — море, сами не заметите, как используете все, что нанесли гости.

Что делать с вином, которое вам надарили на праздники — пять идей (+ 51 рецепт)
Foto: Shutterstock

4. Приготовить соус. Из не самого хорошего красного вина также получаются хорошие соусы с пряностями вроде тимьяна и лаврового листа. Варить до загустевания, добавить масла, подавать с мясом.

5. Варить яйца. Варить в вине можно не только пасту, но и яйца — вкус это их не улучшит, а интересный цвет придаст. Главное, все же разбавить вино водой в соотношении 2-к-1. И да, напоминаем, что скоро Пасха…

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Мусака из баранины (Moussaka, греческая национальная кухня) 

Компот сливовый с вином 

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Как потушить говяжьи ребрышки в вине 

Сочная курица в виноградной "люльке" 

Кусочки курицы с цидонией 

Грибная и овощная запеканка с шапкой из фасолевого пюре 

Тушеная красная капуста с чили и розмарином 

Вегетарианская лазанья с баклажанами 

Ризотто с лисичками 

Лимонный крюшон с розмарином 

Рагу из говядины в красном вине 

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Неспешно и основательно – говядина, тушеная в красном вине 

Крюшон с мандаринами и сладкими яблоками 

Рагу по-португальски 

Готовим луковый мармелад к мясу 

Рецепт к Рождеству: ребрышки ягненка для гурманов 

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Фасолевый суп по-итальянски 

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Карп по-польски 

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"Дело вкуса": Курица по-южнофранцузски от Светланы Лев 

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Гусь (утка) с яблоками 

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Хлеб с ветчиной и сыром 

Фаршированная индейка 

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Жареные куриные окорочка в горчичном соусе с эстрагоном 

Картофельный салат с кремовым авокадовым соусом 

Орзотто (перлотто) со свеклой и двумя видами сыра 

Куриная грудка в конверте 

Мусака с баклажанами 

Готовимся к Хеллоуину: Чудовище из бездны или чёрная треска с кусочком кровавого апельсина и шпинатом 

Свекольный мармелад 

Классический рецепт брусничного соуса к мясу 

Солёный кекс с оливками и сыром 

Фруктовый крюшон с просекко и мятой 

Освежающий коктейль из арбузного сока и вина для пятничного вечера 

Персиковая сангрия 

Домашняя горчица по-французски 

Рецепт с фото: готовим куриное жаркое в яблочно-чесночном соусе 

Куриное филе в лимонном соусе с каперсами 

Как приготовить французский луковый суп с сыром 

Итальянское ризотто а ля "Пицца Маргарита" от ресторана Il Sole 

Паста тальятелли с грибами портобелло, куриным филе и сыром Джюгас 

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Курица с яблоками и черносливом и пюре из картофеля и порея 

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Лазанья с лососем и укропом 

Пирог из курицы с грибами 

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Традиционный глинтвейн 

Особо согревающее горячее вино 

Русский глинтвейн 

Глинтвейн из белого вина 

Глинтвейн по-немецки 

Классический глинтвейн 

Глинтвейн, 6 бокалов 

 (2)

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