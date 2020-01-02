Что делать с вином, которое вам надарили на праздники — пять идей (+ 51 рецепт)

Праздничный сезон приближается к концу, а количество бутылок вина, которое с собой принесли гости, только растет. И не все это вино, скажем прямо, хорошее. Но это не беда — пустить в дело можно даже не самые презентабельные напитки.

1. Приготовить пасту. Кто сказал, что пасту можно варить только в воде? Крепкие вина типа зинфандель и портвейны — отличный материал для целого ряда блюд с пастой и спагетти.

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2. Приготовить сангрию. Красное вино не должно пропадать! Просто добавьте воды, кусочки фруктов, сахар, немного бренди и сухого ликера. Не опьяняет и освежает, совсем как старинных сборщиков фруктов в Испании и Португалии, которые сангрию и придумали.

3. Потушить с мясом. Сухое вино можно легко "слить" на кухне, готовя цыпленка или даже туша телятину. Рецептов — море, сами не заметите, как используете все, что нанесли гости.

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4. Приготовить соус. Из не самого хорошего красного вина также получаются хорошие соусы с пряностями вроде тимьяна и лаврового листа. Варить до загустевания, добавить масла, подавать с мясом.

5. Варить яйца. Варить в вине можно не только пасту, но и яйца — вкус это их не улучшит, а интересный цвет придаст. Главное, все же разбавить вино водой в соотношении 2-к-1. И да, напоминаем, что скоро Пасха…