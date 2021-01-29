Вроде бы всем известные истины — для того, чтобы сбросить вес, необходимо правильно питаться и заниматься спортом. Но из-за желания получить быстрый результат мы нередко обращаем внимание на "чудо-средства", которые обещают потрясающий эффект. Вместе со специалистом по питанию и спорту из поликлиники Veselības centru apvienība Анитой Баумане и физиотерапевтом и специалистом по питанию Сигне Ринкуле мы изучили, что скрывается за этими заманчивыми предложениями, насколько безопасны пищевые добавки и что нужно делать для того, чтобы добиться желаемого результата.

Иева (имя изменено) перешла на функциональное питание около месяца назад. Поначалу она относилась к этому скептически, но теперь решила продолжить эксперимент. "Если необходимо сбросить вес, эти коктейли работают хорошо. На завтрак я обычно делаю смузи, потому что по утрам не могу ничего съесть, и понимаю, что такой коктейль готовится быстрее и дешевле стоит. Поначалу я опасалась, потому что у меня проблемы с желудком, но все в порядке. Эти коктейли я пью уже пять недель минимум раз в день и чувствую себя хорошо, вес снижается", — рассказывает женщина.