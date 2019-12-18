Как вкусно запечь гуся: разные начинки и способы приготовления этой рождественской птицы

Рождественский гусь — традиционное праздничное блюдо на Рождество во многих странах. Почему бы не приготовить на эти праздники? Советами и рекомендациями делится Журнал современной женщины myJane и Delfi ЕДА.

Рождественского гуся фаршируют, используя различные начинки (яблоки, каштаны, чернослив, каша и т.д.).

В качестве приправ помимо соли и перца используются полынь и майоран.

В каждой стране имеются свои особенности приготовления и подачи рождественского гуся.

Так, в Германии его обычно сервируют с красной капустой, клецками и подливой на основе сока жаркого.

В Швеции жареного гуся подают с брюссельской капустой и яблочным муссом.

В России гуся, а также индейку, утку или курицу готовят не только в Рождество, но и на Новый год или к различным торжествам.

Чтобы вкусно приготовить рождественскую птицу, ее необходимо правильно подготовить.

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Прежде всего, гуся нужно почистить, при необходимости опалить, хорошо промыть, обсушить. После этого отрезать гузку, вырезать толстые слои подкожного жира.

Потроха вынуть и тщательно промыть. Их можно использовать для приготовления первых блюд или как основу для подливки. Кроме того, потроха можно использовать как один из компонентов начинки. В этом случае пригодятся не только печень, сердце и желудочек, но также шея и кончики крыльев.

Положить гуся на спинку. Острым ножом сделать разрез вдоль грудки от одного края до другого. Провести ножом вдоль кости и по ребрам.

Ножницами для разделки птицы отделить ребра вместе с грудной костью от тушки. Гуся еще раз промыть внутри и снаружи.

Развернуть гуся на 180°. Повторить то же самое с другой стороны и освободить вторую часть гусиной грудки.

Весь жир находится у гуся под кожей, а не в мясе, которое само по себе довольно постное и жестковатое. Поэтому тушку гуся следует предварительно замариновать.

Каждая хозяйка гуся маринует по-своему. Вот несколько способов.

Обсыпать солью, перцем. Приготовить соус из горчицы и майонеза в пропорции 1:1, добавить любимые приправы и обмазать тушку снаружи и внутри. Оставить мариноваться на 8-12 часов. Можно обработать тушку наборами для гриля, соусами для запекания птицы, соевым соусом, медовым и т.д. и оставить на несколько часов в холодном месте, чтобы она хорошо пропиталась. Лимон вымыть, обдать кипятком. Разрезать сначала вдоль пополам, затем — тонкими полукружьями. Гуся натереть внутри и снаружи солью и перцем, положить в глубокую широкую форму, переложить дольками лимона, влить белое сухое вино. Накрыть пищевой пленкой и оставить в прохладном месте на 10-12 часов. Эти же способы можно применить и для маринования индейки, утки или курицы.

Время приготовления гуся зависит от его жирности и возраста птицы. Чем птица взрослее, тем больше времени требуется для запекания. Тушку надо запекать до тех пор, пока весь жир не вытопится, но не больше, иначе мясо не будет сочным. Время — 2,5-3 часа.

Чтобы крылышки и лапки гуся во время приготовления не сгорели, их можно обмотать фольгой, а затем, незадолго до полной готовности птицы, фольгу снять.

Во время приготовления гуся нужно как можно чаще поливать выделяющимся соком.

Чтобы проверить готовность птицы, ее нужно проколоть в нескольких местах острым ножом. Если выделившийся сок будет прозрачным, значит, птица готова.

Вот теперь, освоив нехитрые тонкости, можно заняться приготовлением рождественской птицы, используя начинку по своему вкусу.