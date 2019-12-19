Легендарный гоголь-моголь: секреты и рецепты яичного десертного напитка

У вкусного густого яичного напитка гоголь-моголь, который готовят, в основном из взбитых с сахаром яичных желтков, нет ничего общего с великим писателем Николаем Васильевичем Гоголем. Хотя, услышав впервые это необычное название, что-то подобное можно было бы предположить.

На самом деле, гоголь-моголь, который звучит похоже на разных языках, ("hugger-mugger" (английский язык), "gogle-mogle" (идиш), "kogel-mogel" (польский язык), "kuddelmuddel" (немецкий язык), означает "смесь" или "мешанина". Чаще всего его пьют в холодные месяцы года, а в США 24 декабря отмечают национальный день гоголь-моголя. Мы подумали, что это занятный повод выяснить секреты и рецепты приготовления этого десерта.

Существует множество версий появления названия гоголь-моголя. Одна из них гласит, что некий кантор по фамилии Гогель из Могилева, однажды потерял голос. Поскольку голос для кантора – его хлеб, нужно было срочно найти лекарство. И тогда он взбил желтки с солью и сахаром, вспомнил о хлебе, добавил и его, все выпил и поправился. Звучит правдоподобно, ведь всем известно, что издавна певцы пили сырые яйца, чтобы голос звучал лучше.

Согласно другой легенде, авторство гоголь-моголя принадлежит немецкому кондитеру Манфреду Кекенбауэру, жившему в 19 веке. Прошли годы, патент на это изобретение купил за полтора миллиона марок знаменитый продовольственный концерн, и начал массовое производство десерта.

Вариации на тему гоголь-моголя

Основной рецепт вкусного яичного напитка очень прост и общедоступен. Укрепляющий коктейль советуют пить и в целях профилактики заболеваний, и при простуде или ангине, если только у вас нет аллергии на яйца. Холодный желток взбейте с кусочком мягкого сливочного масла. Можно добавить немного молока, щепотку мускатного ореха или какао. Учтите, что для гоголь-моголя нужно взять самое свежее яйцо высшего качества. Кстати, определить свежесть яйца можно просто опустив его в воду – свежее яйцо опустится на дно, а несвежее всплывет как поплавок.

Гоголь-моголь с алкоголем придется по вкусу сладкоежкам старше 18 лет. Для этого коктейля яичные желтки медленно взбейте с сахаром в однородную массу, а затем добавьте немного рома, коньяка, виски, бренди или крепленого вина, например, хереса или мадеры. Добавьте лед и фруктовый сироп. Перелейте напиток в высокий бокал и подавайте с соломкой. Коктейль можно украсить миндальной стружкой и посыпать какао.

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Голландцы немного изменили рецептуру и создали знаменитый ликер "Адвокат". Яичные желтки взбивают с солью и сахаром, добавляя коньяк и, продолжая взбивать, нагревают все на водяной бани до кипения. В конце добавляют немного ванильного экстракта, переливают в широкие ликерные бокалы, украшают взбитыми сливками и подают с коктейльной ложечкой. В таком густом напитке ликер не пьют, а буквально вкушают.

Базовый продукт гоголь-моголя, яичный желток, обладает мягким вкусом, который замечательно сочетается с разными компонентами, а значит, можно сочинять все новые варианты этого напитка. Например, если добавить мед и согреть, получится солнечно-медовый гоголь-моголь, идеальное средство от зимней стужи, а если смешать желток с ягодным или фруктовым соком, выйдет освежающий коктейль для жарких летних дней. Можно экспериментировать с солью, молоком, крепким кофе и какао, тертым шоколадом и кокосовой стружкой. Проявите фантазию и вы найдете ваш идеальный гоголь-моголь!

Классический рецепт гоголь-моголя

Вот рецепт, который в 1952 году был опубликован в священной кулинарной книге тех времен – "Книге о вкусной и здоровой пище": "Гоголь-моголь можно приготовить различно, во всех случаях получая высокопитательный и вкусный напиток.

1. Слегка взбить 1 яйцо, добавить 1 ст. ложку сахара, 2 ст. ложки вина, немного соли; все это тщательно перемешать, влить 3/4 стакана пастеризованного или кипяченого молока и процедить. Вместо вина можно добавить немного тертого мускатного ореха.

2. Взбить 1 яичный желток, добавить 1 ст. ложку сахара, немного соли, 2 ст. ложки вина и 2/3 стакана молока. Все это перемешать, процедить и соединить со взбитым яичным белком. Перед подачей на стол еще раз хорошо перемешать.

3. Смешать 1 яичный желток, 1 ст. ложку сахара, немного соли и ванилина, влить 3/4 стакана молока, снова перемешать и процедить.

Если желательно получить сладкий "гоголь-моголь", то белки вместе с сахаром надо взбить до густоты и влить в смесь с желтком или положить в стакан сверху."

Приятного аппетита!