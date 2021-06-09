Пока концертов нет, контратенор Сергей Егерс готовит дома различные маринады — свекольный салат, рассольник в банке и лук в желе. Он всегда любил кулинарию, а осенью уладил формальности и официально стал домашним производителем: теперь его продукцию можно купить в магазинах и на ярмарках. Мы поговорили с ним о любимых рецептах и нюансах приготовления домашних блюд.

Процесс заготовки

Сергей заготавливает все маринады у себя в квартире, куда мы в качестве исключения пришли к нему в гости, и из уважения к частной жизни фотографировать не стали. "Я не могу позволить себе сидеть на диване и смотреть телевизор, мне много чего нужно успеть — сегодня проснулся в шесть! Вчера закатал 83 банки, а рекорд за день был 103", — рассказывает он.

"А почему вы не спрашиваете, почему я не плачу, когда режу лук? Это потому, что лук нужно чистить под холодной проточной водой, и окна должны быть открыты. В этот раз лук мелкий, пока почистил, час прошел", — замечает Сергей. Когда весь лук нарезан кольцами, пора раскладывать его по банкам и готовить маринад: "После этого банки нужно пастеризовать и помыть, чтобы куда-нибудь не прилип желатин. На пару часов оставляю их в холодильнике, чтобы все как следует застыло, потом осматриваю банки, и если они проходят визуальную проверку — отправляются в гостиную".

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