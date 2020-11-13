Весной по СМИ разлетелась новость — после трехлетнего перерыва повар Мартиньш Ритиньш возвращается в ресторан Vincents с новой концепцией. Новое французское меню, новый дизайн в английском стиле, на двери — ни следа от полученных наград: от открытого в 1994 году старого Vincents не осталось ни одной детали — только пол тот же.

Мартиньш обещает, что в ресторане будет царить особая аура и подаваться незабываемые блюда из лучших крестьянских продуктов. DELFI поговорил с ним о том, как у него получилось проработать в одном ресторане 23 года и не выгореть, не поступиться своими кулинарными принципами и продолжить экспериментировать.

От редакции: интервью с Мартыньшем Ритиньшем было записано до начала чрезвычайной ситуации в связи с Covid-19.

Мне нужно тебе признаться — я никогда не была в Vincents.

Ты согрешила и не попадешь в рай! У ворот Петр спросит тебя: "Была ли ты в Vincents?" Если скажешь, что нет, отправит прямиком в ад! Или обратно на землю, чтобы ты все-таки сходила один раз поесть. Как-то раз на конференции я перед четырьмя сотнями людей говорил о слоуфуд-движении и спросил, сколько из них были в Vincents, поднялось несколько рук. А когда я спросил, кто хотел бы побывать, почти все подняли руки. Это было хорошее ощущение — что я чего-то добился.

Какие блюда появились в меню в 1994 году?

Это было первое место, где стали подавать "Цезарь" и греческий салат. Первые устрицы, морские гребешки и бургеры были именно в Vincents. Да, и бургеры! Знаешь, еще в 2010 году, когда в Латвии выловили рекордно большого 87-килограммового сома, я наобум сказал, что возьму, и на био-ярмарке мы жарили бургеры из сома. Эту рыбу положили на стол, и его как гроб на похоронах несли шестеро человек, такая огромная! Но я был первым, кто подавал креветок и омаров. Когда начала выходить передача "Mielasts ar Mārtiņu", многие меня укоряли в том, что я использую устрицы, потому что их якобы никто не будет есть. Но теперь едят! Я считал, что мне нужно образовывать людей.