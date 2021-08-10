Когда я иду по улице Кришьяна Барона, иногда ноги сами сворачивают на улицу Гертрудес, где между косметическим магазином и французской булочной находится азиатский ресторан Wok n Kurry. Там заправляет индиец Камал Басин, который называет Латвию своим домом уже больше 20 лет. Он часто беседует с гостями, поэтому смело заходите и говорите, что проголодались. "Вам даже не нужно меню, просто скажите, чего хотите — сыр, овощи, курицу или баранину, насколько острую хотите еду, мы обо всем позаботимся", — говорит Камал.

Кафе без названия и меню

Кафе работает с 2018 года, и Камал его открыл для того, чтобы познакомить людей с хорошей индийской едой: "Я знаю ее настоящий вкус, но в Латвии не мог его найти. Один из моих друзей сказал — почему ты все время жалуешься, если тебе это мешает, открой свой ресторан! Я решил, что это неплохая идея, и вот мы работаем", — рассказывает Камал.

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