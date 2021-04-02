Можно ли в центре Риги и микрорайонах недорого и вкусно поесть? Решив выяснить это, DELFI взялся за непростую задачу — ведь многие кафе, которые раньше активно рекламировали себя в интернете и социальных сетях, закрылись из-за пандемии. Нам удалось найти 11 рижских кафе, где можно поесть за пять евро или даже дешевле — домашнюю кухню, фастфуд и полезные блюда.

Чебуреки и лимонад

"Пять лет назад мне предложили приобрести этот бизнес, но я на тот момент ни разу даже не пробовала чебуреки, — рассказывает Иева Юрмалниеце, владелица Čebureku darbnīca на улице Маскавас. — Я сделала все, чтобы улучшить вкус, из-за которого раньше не ела чебуреки. Традиционно они относятся к восточной кухне, но я хотела приблизить вкус к нашей кухне и опиралась на свои ощущения, потому что мне нравится наслаждаться едой. Это десять рецептов, придуманных мной, они немного нетипичные". Все чебуреки — с курицей, но есть и новинка — с маринованными огурцами и квашеной капустой, а также копченым мясом. Есть и классические — с сыром, грибами. В чебуреки не добавляют универсальных приправ и усилителей вкуса.

Суперпорция с курицей



"Идея пришла в голову во время прогулки по Парижу, когда я увидел ароматную курицу-гриль, и подумалось, что что-то похожее нужно открыть и в Риге, — рассказывает владелец Vistu puika на улице Миера Каспарс Поляковс. — Вернувшись домой и приготовив курицу, я понял, что всем всегда нравятся ножки, и я сделал вывод, что нужно готовить только куриные ножки-гриль".