Если нет возможности путешествовать по миру, можно отправиться в гастрономическую экспедицию — к примеру, в рижскую столовую StockPot на улице Гертрудес. Вот уже девять лет гостям здесь предлагают азиатскую кухню, и каждый день — разные блюда. За прилавком стоит Линда Джонсоне, а на кухне трудится ее муж Ричард. Они познакомились 20 лет назад, работая в казино, а теперь радуют посетителей StockPot острыми блюдами и необычными вкусовыми сочетаниями.

С кухни — в казино



Готовить Ричард начал еще в восьмилетнем возрасте — для семьи, потому что родители работали целыми днями. Он жил в Великобритании, поэтому начал с классических рецептов, яичницы и картошки, но со временем в его арсенале стали появляться все более изысканные блюда.

А в 12 лет он даже стал зарабатывать на кулинарии. "К родителям приходили гости, и я придумывал меню на ужин. Они давали мне деньги на продукты, я все покупал, готовил, подавал блюда, даже посуду потом мыл. За такие ужины мне платили 40 фунтов. Помню, что подавал сырный мусс, в качестве основного блюда — говядину по-бургундски, а на десерт — крепы — тонкие блины с карамелизированным сахаром и апельсиновым соусом. Спустя некоторое время родители сказали, что их гости, которые приходили в тот раз, устраивают вечеринку и хотят, чтобы я готовил! Так я стал подрабатывать по выходным — готовил еду на различных домашних вечеринках", — вспоминает Ричард.