Олимпийский призер, тяжелоатлет, президент Латвийской федерации тяжелой атлетики и бывший политик Виктор Щербатых серьезно изменил свой рацион — теперь он ест немного и избирательно. В кафе, где мы встретились в обеденное время, он спросил у продавщицы, нет ли в супе чеснока. Та ответила, что, скорее всего, нет. "Мне не годится "скорее всего", мне нужно конкретно", — возразил ей бывший спортсмен, чьи достижения в тяжелой атлетике так значительны, что перечислять мы их не будем — иначе это займет очень много времени.

Почему вы не едите чеснок?

Когда я занимался спортом профессионально, ел чеснок ведрами, потому что мне нельзя было болеть, антибиотики пить было рискованно. Когда я завершил карьеру, понял, что у меня есть проблемы с желудком. Оказалось, из-за чеснока. Раньше они были менее выражены, но теперь стало тяжело. Чувствую чеснок даже в смеси припав. Будто бы не пахнет, но желудок чувствует. Может дойти до рвоты. Но, знаете, как получается с чесноком, когда его добавляешь к мясу? Он становится мягче, иначе пахнет, имеет другой вкус. К сожалению, я его больше попробовать не могу.

Для того, чтобы достичь успехов в тяжелой атлетике, наверняка немаловажно правильно питаться.

Это зависит от категории, в которой ты выступаешь. В моей весовой категории было иначе. Я все время смеялся, что мы все на самом деле стараемся соблюдать диету. Я не знаю почему, но женщинам нельзя использовать слово "диета". Если она скажет это вслух, то прибавит в весе. У мужчин по-другому. Женщины должны говорить, что правильно питаются. Если они скажут, что сидят на диете, организм переработает пищу в жир. А я выступал в той весовой категории, где нужно было много жрать.

Жрать, а не есть?

Жрать, жрать, будем называть вещи своими именами. Как работают наши внутренние органы — когда нам тяжело, печень работает меньше, а желудок работает во всю мощь, и ему нужно помочь энзимами. Но мне нельзя было употреблять вспомогательные вещества, которые способствуют пищеварению. Поэтому было очень тяжело. Просыпался с утра, делал зарядку. Чтобы организм проснулся и захотел есть.