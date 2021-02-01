Много лет назад я написала в Twitter о том, что Латгальской Маре впору вложить в руку кебаб — настолько хорошим мне он показался в резекненской закусочной — Ausmeņa kebabs. Позже латгальский кебаб появился и в Риге, и в столице он тоже пользуется неизменным успехом. Я побеседовала с владельцем закусочных Валтерсом Мурансом, который рассказал о нюансах приготовления вкусного кебаба и планах на будущее.

Латгальский хип-хоп и граффити

По словам Валтерса, до кебабной появилось Ausmeņa records — хип-хоп объединение, где он вместе с друзьями писал песни. "В процессе фристайла я произнес слово ausmeņa, и оно показалось очень крутым названием, которое отражает наше движение, где рождаются новые идеи, музыка, видеоклипы, граффити. Когда я открывал кебабную, это слово пришло автоматически", — вспоминает Валтерс. И у музыкальной группы, и у закусочной — один и тот же логотип, вдохновленный Аусеклисом. Автором логотипа является друг Валтерса, дизайнер Айнарс Олутниекс, который известен своими рисунками котов в Instagram, его граффити украшает и стены Ausmeņa kebabs, где изображена большая цифра семь — в честь дня рождения, которое закусочная отметила летом прошлого года.