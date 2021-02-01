Много лет назад я написала в Twitter о том, что Латгальской Маре впору вложить в руку кебаб — настолько хорошим мне он показался в резекненской закусочной — Ausmeņa kebabs. Позже латгальский кебаб появился и в Риге, и в столице он тоже пользуется неизменным успехом. Я побеседовала с владельцем закусочных Валтерсом Мурансом, который рассказал о нюансах приготовления вкусного кебаба и планах на будущее.

Латгальский хип-хоп и граффити

По словам Валтерса, до кебабной появилось Ausmeņa records — хип-хоп объединение, где он вместе с друзьями писал песни. "В процессе фристайла я произнес слово ausmeņa, и оно показалось очень крутым названием, которое отражает наше движение, где рождаются новые идеи, музыка, видеоклипы, граффити. Когда я открывал кебабную, это слово пришло автоматически", — вспоминает Валтерс. И у музыкальной группы, и у закусочной — один и тот же логотип, вдохновленный Аусеклисом. Автором логотипа является друг Валтерса, дизайнер Айнарс Олутниекс, который известен своими рисунками котов в Instagram, его граффити украшает и стены Ausmeņa kebabs, где изображена большая цифра семь — в честь дня рождения, которое закусочная отметила летом прошлого года.

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Эту и другие платные статьи могут читать только подписчики DELFI Plus. А еще они видят DELFI без рекламы:

Подпишись и читай:

Что дает подписка на DELFI Plus?
У вас уже есть подписка?

Source

DELFI PLUS

Sharing Options

Source

DELFI PLUS
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
Cоветы дизайнера, как создать ресторанную атмосферу для ужина дома
Готовить еду, работая из дома: вызов принят! Советы и рецепты Зане Гревини
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
Работаем из дома: как разделить работу и отдых
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии