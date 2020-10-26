В Тихом центре Риги, на перекрестке улиц Андрея Пумпура и Антонияс, вот уже почти 10 лет находится кебабная FoodBox. Ее владельцы — Угур и Раса Полаты — турок и латышка. Я признаюсь им, что в FoodBox была только однажды — во время чрезвычайно неудачного свидания. Раса смеется, что кебабная — не самое романтичное место: на столиках ни свеч, ни цветов, а есть кебаб аккуратно — не так уж просто. Я ей возражаю — если можешь спокойно смотреть на то, как второй человек ест и пачкается, это может стать началом крепких отношений.

Кебабных много, хороших — мало

Знакомство владельца FoodBox с Латвией состоялось в 2007 году, когда его отец стал первым послом Турции в Латвии. Тогда в Риге работала только одна кебабная — Kebab Fix. Угур дипломатично отказывается комментировать блюда, которые подают в этом заведении, но говорит — это подвигло его на то, чтобы открыть свой бизнес. "Я подумал, что я как турок должен лучше понимать, как приготовить вкусный кебаб", — признает он. На одной из вечеринок Угур познакомился с Расой и влюбился в нее. Ради Угура она была готова оставить свою работу в сфере телекоммуникации и помочь ему с кебабной. Так на улице Дзирнаву открылось их заведение, где с первого дня гостям предлагали домашний хлеб и собственноручно замаринованное мясо.

"Уже в первые недели стало приходить очень много человек, и мы не справлялись с грязной посудой, потому что у нас не было посудомоечной машины. Мыли посуду до двух ночи, это был ад. Я не знал, как со всем справиться, поэтому однажды даже отец после работы в посольстве пришел мне помочь", — вспоминает Угур.

Во время кризиса "жирных" лет они поняли, что больше не могут потянуть арендную плату, и бизнесу пришлось искать новое место. "Ко мне подошел какой-то мужчина и сказал — я слышал, тебе нужно новое место. И мы вот уже почти 10 лет находимся на улице Пумпура", — говорит Угур.

Для того, чтобы открыть свою кебабную, одного энтузиазма недостаточно — необходимы знания, за которыми Угур отправился в Германию, чтобы пару месяцев поработать в кебабной у знакомых. Там он научился мариновать мясо и открыл для себя разные пряности. Затем Угур несколько недель провел в кебабной в Турции. Потом он вернулся в Ригу и вместе с Расой начал применять полученные знания на практике.

Кажется, кебабные в Риге открываются на каждом углу — но теперь людям важно качество, они стали более избирательными. "Готовый хлеб и мясо, магазинный соус — это больше неприемлемо, люди хотят качества", — соглашается Раса и смеется, что их кебабы в какой-то степени улучшили отношения Латвии и Турции.