Вместе с преподавателем мастер-классов в Gastronomijas institūts Эвитой Сниедзе-Ефимовой и музыкантом из группы Credo Гунтисом Вейтсом мы решили испечь пипаркукас из шести видов теста, которые можно найти в любом супермаркете. Мы обсудили различные тонкости и секреты этого процесса, а специалист по питанию Анния Албертиня изучила все составы и дала рекомендации по выбору праздничного лакомства.

Испеченные нами пипаркукас получились совершенно разными — и, честно говоря, не все были вкусными. Оказалось, что многие производители использовали слишком много сахара или добавки, которые в тесте для пипаркукас совершенно не нужны. Для эксперимента мы принципом случайного отбора выбрали тесто от шести производителей: Rimi, Latvijas maiznieks, Kūkotava, Flora, Mario и Cannelle Bakery.

Мы пекли и пробовали пипаркукас в конце ноября, соблюдая принятые на тот момент меры предосторожности для ограничения распространения Covid-19.

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