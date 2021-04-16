Для того, чтобы смешать элементарный джин-тоник, не нужно особых умений, но почувствовать атмосферу бара, слышать на фоне болтовню и насладиться действительно изысканными напитками — вот чего мне хотелось! Некоторые бары предлагают коктейли навынос, другие сосредоточились на онлайн мастер-классах и ждут открытия сезона террас. Мне так не хватает социализации, что я готова подключиться к чату виртуального бара в Zoom с совершенно незнакомыми людьми, в котором принимают участие бармены и диджеи. Когда я получила коробку с надписью "Džins. Priekā!", сердце забилось быстрее, потому что до вечеринки в виртуальном баре нужно еще успеть убраться в квартире и помыть голову.

Виртуальный бар

Первым онлайн мастер-классы стал проводить коктейль-бар Mākonis, потому что очно такие мероприятия они устраивают уже как минимум девять лет. "Мы начали с виски-мастер-классов в марте прошлого года и в течение года провели 50 частных и 14 публичных мероприятий, в том числе ромовые и коктейльные мастер-классы. В марте этого года было проведено около 20 частных мастер-классов, иногда даже по несколько в день. Поначалу у нас была монополия, но я вижу, что сейчас и другие бары предлагают нечто похожее", — рассказывает владелец бара Лаурис Грасс.

"Летом мы отдыхали, а осенью, когда были введены новые ограничения, снова усиленно стали проводит мастер-классы", — вспоминает Лаурис. Это было стратегически верное решение, потому что на Рождество предприятия остались без корпоративов, и онлайн-встречи многим показались хорошей альтернативой вечеринкой: "Зимой корпоративы составляли существенную часть нашего бизнеса, чаще всего выбирали именно коктейльные мастер-классы — четыре разных вида алкоголя, четыре коктейля и презентация об истории коктейлей".