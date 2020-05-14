Всем известно, что рыба — один из самых полезных и важных продуктов, однако, как оказалось — не вся. Некоторые виды рыбы следует полностью исключить из меню или есть как можно реже, чтобы не отравиться ртутью и не заработать проблемы со здоровьем. Самая популярная рыба на европейском рынке — тунец. Хотя для Латвии свежий тунец остается сравнительно редким и дорогим деликатесом, полки местных супермаркетов ломятся от консервированного тунца. Портал DELFI рассказывает, безопасны ли консервы из тунца для здоровья и на что нужно обращать внимание при их выборе.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает ртуть в качестве одного из десяти основных химических веществ или групп химических веществ, представляющих значительную проблему для общественного здравоохранения. Люди подвергаются воздействию метилртути, в основном, при употреблении в пищу рыбы и моллюсков, содержащих это органического соединение.

В рыбе 90% ртути содержится в виде метилртути. Новейшие исследования показали, что хищные рыбы типа меч-рыбы и акулы содержат более высокую концентрацию ртути, чем мелкие. Они дольше живут и поедают мелких рыб, которые накапливают ртуть, кормясь планктоном.

Влияние ртути на организм человека



95% метилртути усваивается через пищеварительный тракт, она без труда проникает через плаценту к плоду и оказывает негативное влияние на здоровье ребенка еще до его рождения — на развитие его мозга и нервной системы. В организме метилртуть накапливается в мозге и печени.