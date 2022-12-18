В виде рождественского венка: нарядная cеледка под шубой
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Селедка под шубой – это любимое всеми праздничное угощение. Для нарядной сервировки выложите салат в виде венка, украшенного зернами граната.

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Сварите картофель и свеклу. Овощи очистите, нарежьте или натрите на крупной терке. Отварите вкрутую яйца и натрите на терке. Мелко нарежьте маринованные огурцы и сельдь. Очистите гранат и переложите зернышки в отдельную тарелку.

Приготовьте соус – смешайте сметану с майонезом.

Выкладывайте слои салата в форме для кекса (желательно силиконовой). Вначале засыпьте гранатовые зернышки и разровняйте по поверхности формы так, чтобы они поднимались по возможности выше. Полейте гранат соусом и посыпьте половиной тертых яиц, уплотните ложкой и снова налейте немного соуса. Добавьте гранатовых зерен на форму, чтобы внешний слой всегда был из граната.

Очистите и натрите яблоки, выложите слоем поверх яиц. Смочите соусом и подсыпьте гранатовых зерен на форму. На яблоки выложите половину тертой свеклы, перелейте соусом. На форме выложите стеночку из гранатовых зерен.

На свеклу положите слой картофеля, и снова слой соуса. Затем – маринованные огурцы, соус, кусочки сельди и слой соуса; оставшиеся яйца, соус, остаток свеклы и соус. Подсыпайте гранатовые зерна на форму.

Когда форма заполнится, накройте ее большой тарелкой или пищевой пленкой, и поставьте салат хотя бы на час в холодильник, передохнуть и напитаться вкусом.

Перед подачей на стол, переверните форму на большую тарелку, чтобы салат на нее выскользнул. Украсьте его зеленью и вареным яйцом. Если нужно, поправьте гранатовый слой.

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