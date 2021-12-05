Вкус Рождества: 13 праздничных кексов — от штоллена до морковного
Foto: Vida Press

Штоллен — традиционная немецкая рождественская выпечка, имеющая глубокие средневековые корни и свою историю. Представляет собой сдобный, душистый кекс, который пекут за 3-4 недели до Рождества, а затем выстаивают, чтобы он дозрел и обрел свой неповторимый вкус и аромат.

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Вам понадобится


Для начинки:

• изюм — 200 г
• финики — 100 г
• цукаты — 100 г
• сушеная вишня или клюква — 100 г
• смесь любых орехов — 100 г
• апельсин (сок и цедра) — 1 шт
• цедра 1 лимона
• ром, коньяк, бренди или любой другой ароматный алкоголь — 100 мл

Для штоллена:

• подготовленная начинка
• мука пшеничная — 500 г
• масло сливочное — 300 г для теста + 50 г для смазывания
• молоко теплое — 250 мл
• мука миндальная — 100 г
• сахар — 85 г
• дрожжи свежие — 50 г
• смесь пряностей — 1 ч. л. (корица, имбирь, кардамон, гвоздика,
анис, душистый перец — по вкусу)
• соль — 1 щепотка
• сахарная пудра

Приготовление


Начинка:

Подготовить начинку лучше заранее: можно сделать это за пару часов до приготовления рождественского штоллена, но будет лучше, если вы сделаете это часов за 12-16 — так она отлично настоится и пропитается. В качестве начинки для штоллена подойдут любые сухофрукты и орехи, которые вам по душе: используйте любимые комбинации или экспериментируйте.

  • Для приготовления начинки смешайте промытый и слегка обсушенный изюм с вишней (или клюквой).
  • Нарубите орехи крупными кусочками и добавьте к изюму с вишней.
  • Нарежьте цукаты небольшими кусочками, так как они имеют очень яркий вкус.
  • Удалите косточки из фиников и нарежьте их крупно.
  • Смешайте цукаты и финики с начинкой.
  • Теперь натрите на мелкой терке цедру апельсина и лимона.
  • Из апельсина выжмите сок — получится около 100 мл.
  • Добавьте к апельсиновому соку алкоголь.
  • Влейте алкоголь в подготовленные фрукты с орехами, перемешайте и отправьте настаиваться.

Тесто:

  • Для приготовления теста дрожжи смешайте с чайной ложкой сахара.
  • Влейте в дрожжи половину теплого молока и перемешайте до растворения дрожжей
  • Отправьте опару в теплое место, чтобы она стала пышной и начала пенится.
  • Пока подходит опара, в чашу всыпьте муку, оставшийся сахар, соль и специи.
  • Добавьте вторую половину молока и опару.
  • Вымешивайте тесто в течение 10 минут.
  • Затем добавьте в тесто размягченное сливочное масло и месите до тех пор, пока оно не объединится с тестом.
  • Оставьте тесто в покое для подъема на час-полтора.
  • Готовое мягкое и нежное тесто переложите с большую миску.
  • Теперь пришла очередь добавить миндальную муку.
  • Затем добавьте в тесто всю начинку вместе с жидкостью и тщательно вмешайте ее.
  • Тесто получится невероятно нежным. Выложите его на посыпанный мукой рабочий стол.
  • Разделите тесто на 2 части, каждую расплющите в пласт толщиной около 2 см и сделайте ребром ладони продолговатую вмятину, отступив на треть от края пласта. По этой вмятине согните тесто.
  • Уложите заготовки из теста на противень, покрытый пергаментом. Оставьте их в теплом месте на 35-45 минут для подъема.

Выпекание


Выпекать штоллены надо в разогретой до 190 градусов духовке в течение 60-70 минут до румяного цвета. Готовые горячие штоллены смажьте растопленным сливочным маслом. Затем щедро посыпьте их сахарной пудрой. Дайте им остыть, после чего хорошенько заверните в пергамент, а затем в фольгу, чтобы внутрь не попадал воздух. Созревают штоллены при комнатной температуре до 4 недель.

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