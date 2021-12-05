Штоллен — традиционная немецкая рождественская выпечка, имеющая глубокие средневековые корни и свою историю. Представляет собой сдобный, душистый кекс, который пекут за 3-4 недели до Рождества, а затем выстаивают, чтобы он дозрел и обрел свой неповторимый вкус и аромат.
Вам понадобится
Для начинки:
• изюм — 200 г
• финики — 100 г
• цукаты — 100 г
• сушеная вишня или клюква — 100 г
• смесь любых орехов — 100 г
• апельсин (сок и цедра) — 1 шт
• цедра 1 лимона
• ром, коньяк, бренди или любой другой ароматный алкоголь — 100 мл
Для штоллена:
• подготовленная начинка
• мука пшеничная — 500 г
• масло сливочное — 300 г для теста + 50 г для смазывания
• молоко теплое — 250 мл
• мука миндальная — 100 г
• сахар — 85 г
• дрожжи свежие — 50 г
• смесь пряностей — 1 ч. л. (корица, имбирь, кардамон, гвоздика,
анис, душистый перец — по вкусу)
• соль — 1 щепотка
• сахарная пудра
Приготовление
Начинка:
Подготовить начинку лучше заранее: можно сделать это за пару часов до приготовления рождественского штоллена, но будет лучше, если вы сделаете это часов за 12-16 — так она отлично настоится и пропитается. В качестве начинки для штоллена подойдут любые сухофрукты и орехи, которые вам по душе: используйте любимые комбинации или экспериментируйте.
- Для приготовления начинки смешайте промытый и слегка обсушенный изюм с вишней (или клюквой).
- Нарубите орехи крупными кусочками и добавьте к изюму с вишней.
- Нарежьте цукаты небольшими кусочками, так как они имеют очень яркий вкус.
- Удалите косточки из фиников и нарежьте их крупно.
- Смешайте цукаты и финики с начинкой.
- Теперь натрите на мелкой терке цедру апельсина и лимона.
- Из апельсина выжмите сок — получится около 100 мл.
- Добавьте к апельсиновому соку алкоголь.
- Влейте алкоголь в подготовленные фрукты с орехами, перемешайте и отправьте настаиваться.
Тесто:
- Для приготовления теста дрожжи смешайте с чайной ложкой сахара.
- Влейте в дрожжи половину теплого молока и перемешайте до растворения дрожжей
- Отправьте опару в теплое место, чтобы она стала пышной и начала пенится.
- Пока подходит опара, в чашу всыпьте муку, оставшийся сахар, соль и специи.
- Добавьте вторую половину молока и опару.
- Вымешивайте тесто в течение 10 минут.
- Затем добавьте в тесто размягченное сливочное масло и месите до тех пор, пока оно не объединится с тестом.
- Оставьте тесто в покое для подъема на час-полтора.
- Готовое мягкое и нежное тесто переложите с большую миску.
- Теперь пришла очередь добавить миндальную муку.
- Затем добавьте в тесто всю начинку вместе с жидкостью и тщательно вмешайте ее.
- Тесто получится невероятно нежным. Выложите его на посыпанный мукой рабочий стол.
- Разделите тесто на 2 части, каждую расплющите в пласт толщиной около 2 см и сделайте ребром ладони продолговатую вмятину, отступив на треть от края пласта. По этой вмятине согните тесто.
- Уложите заготовки из теста на противень, покрытый пергаментом. Оставьте их в теплом месте на 35-45 минут для подъема.
Выпекание
Выпекать штоллены надо в разогретой до 190 градусов духовке в течение 60-70 минут до румяного цвета. Готовые горячие штоллены смажьте растопленным сливочным маслом. Затем щедро посыпьте их сахарной пудрой. Дайте им остыть, после чего хорошенько заверните в пергамент, а затем в фольгу, чтобы внутрь не попадал воздух. Созревают штоллены при комнатной температуре до 4 недель.
Если вы хотите в праздничному столу испечь более простой кекс, мы подобрали для вас коллекцию интересных рецептов.