Вместе вкуснее: в Риге в десятый раз пройдет пивной фестиваль LatviaBeerfest

После двухлетнего перерыва, с 25 по 29 мая, в Верманском саду в Риге пройдет 10-й LatviaBeerfest, который является крупнейшим пивным фестивалем в Восточной Европе и откроет сезон Европейского пивного фестиваля 2022 года.

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В фестивале примут участие более 50 пивоварен и лучших предприятий общепита страны, в течение пяти дней будут проходить концерты музыкальных коллективов, а также будут доступны разнообразные развлечения как для взрослых, так и для детей.

"В свой юбилейный год LatviaBeerfest возвращается с грандиозными планами — снова в самом сердце Риги собрать тысячи любителей пивной культуры со всей Латвии и из-за рубежа, чтобы открыть летний сезон и насладиться вкусом латышской кухни, музыкальными ритмами и радостью совместного времяпровождения с семьей, друзьями или коллегами", — подчеркивает исполнительный директор фестиваля Лиените Шикоре.

За десять лет фестиваль пережил значительный рост и трансформацию — от нескольких часов в Старой Риге до пятидневного фестиваля в Верманском парке. Всего в фестивале приняли участие десятки тысяч человек из Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Украины, Финляндии, Германии и стран Скандинавии.

"За эти годы фестиваль подтвердил, что традиции пивоварения в нашем регионе по-прежнему сильны. LatviaBeerfest также удалось развеять несколько мифов, например, за десять лет на фестивале побывало равное количество мужчин и женщин, которые ценят разные стили и вкусы пива. Фестиваль также гордится своей мультикультурной средой и ярко выраженной позитивной атмосферой", — говорит Андрейс Шикорс, автор идеи фестиваля.

Цель фестиваля — предложить посетителям как можно более широкий ассортимент пива и сидра, а также разнообразную и качественную еду, поэтому пивоварам, рестораторам и ремесленникам предлагается подать заявку на участие в фестивале.