Внимание на пузырьки: как выбрать хорошее шампанское

В предновогодние дни традиционно вырастает спрос на шампанские и игристые вина. Но покупать их стоит с осторожностью — в высокий сезон шанс нарваться на некачественное вино очень велик. Как правильно читать этикетку, как отличить подделку от оригинала и может ли хорошее игристое стоить 5 евро — в материале "Газеты.Ru".

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Как правильно читать этикетку

Перед тем как купить игристое, эксперты советуют внимательно изучить этикетку. Это поможет не только разобраться в типе вина, но и обезопасит от покупки фальсификата. Для каждого игристого вина и страны производства свои правила чтения этикетки. По словам сомелье Ольги Герасимовой всю необходимую информацию легко прочитать на оборотной стороне бутылки.

"На ней вы точно найдете полное наименование, страну и регион производства, год и дату розлива. А вот тип игристого вина с большей вероятностью вы сможете узнать именно на этикетке, в данном вопросе пока присутствует некоторая путаница в терминах, и контрэтикетка может ввести в заблуждение. Ищите на этикетке такие надписи, как Champagne, Prosecco, Cava и прочие, чтобы понимать, какой именно тип игристого в ваших руках", — объясняет она.

Как распознать подделку

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По словам Марио Колесанти, директора по маркетингу, с риском приобрести подделку сталкиваются те, кто покупает раритетное шампанское. В этом случае он советует внимательно рассмотреть не только надписи на этикетке, но и саму этикетку. Правда, распознать подделку невооруженным глазом будет проблематично, поэтому имеет смысл использовать синюю лампу, с помощью которой обычно проверяют оригинальность денежных купюр.

"Одна из самых частых ошибок мошенников — использование бумаги с силиконом, поэтому поддельные этикетки под светом лампы будут сильно блестеть", — объясняет эксперт.

Второй важный момент — это внешний вид этикетки и надписи на ней.

"Этикетка должна быть равномерно состаренной, что возможно только при естественном старении, в то время как специально состаренная этикетка будет окислена пятнами. Если у вас в руках оригинальное раритетное шампанское, надпись будет немного вдавлена в бумагу. Поддельная этикетка чаще всего изготавливается на струйном принтере, который не имеет рельефа при печати", — объясняет Марио Колесанти.