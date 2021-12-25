Юлебурь или что едят в Швеции на Рождество: 3 традиционных рецепта

На католическое Рождество в Швеции есть традиция устраивать праздничный буфет, который называется Юлебурь (Julbord). Это скандинавский праздник в новогодний период, когда готовятся несложные, но интересные рецепты: рыбные блюда, горячие закуски и десерты.

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Шеф шведского ресторана Олег Сорочин делится классическими блюдами Юлебурь, которые могут пригодиться и для вашего стола.

Картофельная запеканка со шпротами Janssons frestelse

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Классическое шведское блюдо Janssons frestelse в переводе означает "искушение Янссона" — это запеканка из нежного картофеля и шпрот. Рецепт блюда очень простой.

Ингредиенты:

• 9-10 картофелин среднего размера

• 2 столовые ложки сливочного масла

• 1 мелко нарезанная луковица

• около 20 консервированных филе шпрот

• соль и перец

• 150 мл сливок

• 150 мл молока

• 1 столовая ложка панировочных сухарей

Приготовление:

1. Разогрейте духовку примерно до 200C.

2. Очистите картофель и нарежьте его небольшими палочками по 0,5 см — немного тоньше, чем картошка фри.

3. В кастрюле растопите масло, добавьте лук и варите до мягкости. Следите за тем, чтобы лук не пригорел — он должен быть готовым, но не темным.

4. Добавьте к луку картофель и готовьте несколько минут.

5. Выложите половину лука с картошкой на дно жаропрочной формы, затем равномерно выложите 10 филе шпрот. Приправить солью и перцем.

6. Добавьте еще один слой лука и картофеля, а затем еще 10 рыбных филе. Залейте блюдо оставшимся рыбным соком.

7. Залейте блюдо на 2/3 молоком и сливками, затем посыпьте сверху панировочными сухарями.

8. Выпекайте около 45 минут или до готовности картофеля. Через минут 20 добавьте оставшееся молоко и сливки. Если блюдо выглядит сухим, можно добавить еще молока — чтобы получить кремообразную консистенцию.

Лосось с джином Gingravad lax

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Рецепт этой засоленной лососины по-шведски называется Gravad lax. Это классический шведский рецепт, и обычно его приправляют солью и сахаром, также добавляя укроп и белый перец, немного джина и можжевельника — это классический рождественский прием в Швеции. Это придает лососю более изысканный вкус. Его можно подавать как закуску на джульборде (рождественский буфет) или на любой другой стол.

Ингредиенты:

• 1,2 кг филе лосося, 2 шт., с кожей

• 2 столовые ложки белого перца

• 2 ч. л. ягод можжевельника

• 60 г крупной морской соли

• 10 г светлого сахара мусковадо

• 30 г мелкой сахарной пудры

• 25 г крупно нарезанного укропа, включая стебли

• 3 столовые ложки джина

Приготовление:

1. Проведите пальцами по филе рыбы, чтобы нащупать крошечные косточки, и удалите их пинцетом.

2. Перец и ягоды можжевельника измельчите пестиком в ступке.

3. Приготовьте смесь из приправ, смешав соль, сахар, измельченный перец и ягоды можжевельника.

4. Отрежьте кусок пищевой пленки достаточно большого размера, чтобы вместить оба куска лосося. Положите немного укропа и немного смеси из приправ на пищевую пленку. Положите на него филе лосося кожей вниз.

5. Разотрите остатки приправ по поверхности каждого филе, влейте джин и добавьте оставшийся укроп.

6. Соедините две части вместе, чтобы получился бутерброд кожицей снаружи. Хорошо оберните пищевой пленкой, поместите в пакет для морозильной камеры, стараясь убрать воздух из пакета, а затем завяжите пакет. Поместите в форму, сверху положите утяжелитель (например, другую форму для выпечки или тарелку с банками с фасолью) и оставьте в холодильнике на 48 часов, переворачивая примерно каждые 12 часов.

7. Разверните рыбу, уберите укроп и быстро промойте лосось под холодной проточной водой. Переложите в новый полиэтиленовый пакет и снова положите рыбу в холодильник еще на 24 часа, чтобы приправы хорошо впитались.

8. По прошествии указанного времени, лососину нужно нарезать острым ножом.

9. Лососину стоит съесть за 2-3 дня или положите остатки в морозильную камеру на следующий раз.

Нарезанный тонкими ломтиками, лосось можно подавать с тонко нарезанным ржаным хлебом, с небольшим кусочком лимона. Или подайте на большом блюде, украшенном ягодами можжевельника и веточками укропа. Непосредственно перед подачей на стол капните на рыбу немного джина.

Рисовый пудинг с апельсинами Ris a la Malta

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Рис а-ля Мальта или, проще говоря, рисовый пудинг — популярный рождественский десерт и обычно является частью Юлебуря. Есть и другие варианты этого блюда, однако шеф-повар решил поделиться рецептом рисового пудинга с маринованными апельсинами.

Ингредиенты на 4-6 порций:

Маринованные апельсины

• 100 мл воды

• 90 г сахара

• 2 гвоздики

• 2 стручка кардамона

• 1-2 ст. л темного рома

• 2-3 апельсина

Рисовый пудинг

• 90 г сырого белого риса

• 200 мл воды

• 1/4 ч. л. хлопьевидной соли

• 500 мл молока

• 1 палочка корицы

• 150 мл жирных сливок

• 1/2 ч. л. порошка из стручков ванили

• 1-2 ст. сахарная пудра (или по вкусу)

Приготовление:

Маринованные апельсины

1. Смешайте в кастрюле воду, сахар, гвоздику и стручки кардамона. Доведите до кипения, затем варите 6-8 минут, время от времени взбалтывая кастрюлю, пока сироп не загустеет. Снимите с огня и добавьте ром. Дайте остыть.

2. Обрежьте апельсин по краям, затем срежьте кожуру и белую сердцевину. Нарежьте апельсины тонкими ломтиками и поместите их в миску.

3. Залейте сиропом дольки апельсина, накройте миску и оставьте мариноваться в холодильнике не менее двух часов. Перед подачей уберите гвоздику и стручки кардамона.

Рисовый пудинг

1. Поместите рис, воду и соль в кастрюлю. Дайте воде закипеть и варите с закрытой крышкой 10 минут. Добавьте молоко и палочку корицы и на слабом огне дайте смеси слегка покипеть до загустения с закрытой крышкой, около 30-35 минут. Время от времени помешивайте, чтобы убедиться, что смесь не подгорает. Снимите с огня, выньте палочку корицы и дайте смеси полностью остыть.

2. Взбейте сливки вместе с ванилью и сахаром до мягкого состояния, затем добавьте взбитые сливки в рисовый пудинг.

3. Подавать Ris à la Malta с дольками апельсина и сиропом.