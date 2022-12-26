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Первое действие: выбираем героя – подходящее мясо для жаркого
Жаркое из свинины: готовим вкусное и нежное мясо к праздничному столу (+ коллекция рецептов)
Foto: Shutterstock

Искусно приготовленное, сочное жаркое из свинины с золотистой хрустящей корочкой, способно скрасить темные холодные зимние месяцы, сделав их теплее и душевнее. Благоухающее и сочное жаркое, и в будни, и праздники станет настоящим кулинарным событием в жизни вашей семьи. И хотя магазины круглый год предлагают широкий ассортимент готового к запеканию мяса в различных маринадах, подготовка угощения для новогоднего стола может стать веским доводом за то, чтобы исполнить жаркое самостоятельно, от начала до конца.

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Декабрьская премьера – жаркое из свинины: гала-концерт на вашей кухне

Жаркое из свинины одно из самых простых, но одновременно и самых сложных в приготовлении блюд – нужно учесть немало нюансов, чтобы мясо получилось и с корочкой, и мягким, и сочным и легко жевалось. К сожалению, нередко жаркое получается серого оттенка и очень сухими. Как избежать неудачи, чтобы в столь ответственный момент жаркое получилось безупречным?

Советы специалистов Rīgas miesnieks и экспертов кулинарного форума Cālis, приподнимут завесу тайны над тем, как испечь жаркое из свинины с золотистой корочкой. Самое главное, не торопитесь – лучше, налейте бокал вина, поставьте любимую оперу на ютубе и насладитесь неспешным процессом приготовления. Оркестр, туш!

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Первое действие: выбираем героя – подходящее мясо для жаркого
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