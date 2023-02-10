10 бьюти-средств, которые на самом деле делают вас некрасивой

В погоне за трендами мы не всегда понимаем, что иногда не помогаем, а вредим своей коже. Эксперты советуют более рационально подходить к выбору косметических средств и без сожалений избавляться от ненужных. Каких именно — читайте в материале woman.ru.

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Тени для век

Следите за сроком годности каждого косметического средства и без раздумий отправляйте в мусорку все, что больше не годится для использования. Особенно, когда дело касается нанесения косметики на глаза — даже самые красивые и дорогие палетки опасны после того, как истек их срок.

Тональная основа и увлажняющий крем

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То же правила касаются и средств, требующих нанесения на кожу лица. Обычная тональная основа перестает быть безопасной уже через полгода-год с даты изготовления.

Сюда же относят и солнцезащитные кремы для тела. Такие средства можно применять 2-3 года подряд только при условии, что они будут храниться в прохладном месте. Если же во время отпуска вы брали крем с собой на пляж, то не стоит возвращаться с ним домой.

Тушь

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Мало кто знает, но при истекшем сроке годности этот продукт может стать причиной серьезных поражений глаз, нанести непоправимый урон слизистой и вызвать инфекцию.

Более того, все больше визажистов и производителей косметических средств сходятся в том, что не стоит пользоваться тушью на постоянной основе — они уверяют, что еще ни одна компания не смогла выпустить такой продукт, который соответствовал бы заявленным требованиям. Ни одна тушь не сделает ваши ресницы более длинными, подкрученными и выразительными так как это делают накладные ресницы, использующиеся в рекламе.

Накладные волосы

Уже много лет девушки, мечтающие о пышных локонах, привыкают на ежедневной основе носить накладные пряди. Стоит бережнее относится к выбору такого "аксессуара" и без малейших сожалений выкидывать те, которые оказываются некомфортны при длительной носке.

Особенно не рекомендуется носить накладные волосы с неудобными заколками или те, которые плохо держатся на голове.

Старые расчески

Многие девушки (да и парни тоже) почему-то часто забывают, что предметы для расчесывания волос надо периодически чистить и обновлять. Парикмахеры советуют регулярно мыть свою расческу шампунем — как минимум раз в месяц.

Мезороллер

Сейчас специалисты говорят о том, что использовании подобного предмета сомнительно, а его эффект может и вовсе навредить. У кого-то мезороллеры вызывают гиперпигментацию, шрамы и заметные повреждения на коже. Лучше проводите подобные процедуры в кабинете косметолога.

Влажные салфетки

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У каждой из нас в сумке или косметичке всегда есть пачка влажных салфеток, которые могут пригодится в любой момент. По словам экспертов, сама эта привычка ничем не вредит. Вот только лучше заменить продукт на более экологичный вариант — биоразлагаемый. А при возможности использовать вместо любых салфеток мини-полотенца или специальные средства для умывания на основе масел — так вы минимизируете риск раздражения.

Кокосовое масло

Кажется, что в последнее время весь мир помешался только на этом продукте и использует его везде, где только можно. Но вот парикмахеры и врачи бьют тревогу: слишком частое использование кокосового масла пересушивает волосы и "забирает" у них всю необходимую влагу.

Помада

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Сегодня существует множество различных оттенков глянцевых и матовых помад. Производители бьюти-средств прекрасно справляются с задачей выпустить стойкий продукт, который останется на губах даже после обеда или поцелуев с возлюбленным.

Единственное, что огорчает — помада сильно сушит губы. Эксперты рекомендуют отказаться от ежедневного использования матовых помад или же добавлять к ним увлажняющее средство перед каждым нанесением.

Пудра

Порой руки так и тянутся сделать кожу и цвет лица более ровными, а также избавиться от жирного блеска. Однако обладательницам комбинированной или сухой кожи лучше все же забыть о существовании пудры или минимизировать ее использование. А вот девушкам с жирной кожей лица подойдут средства с увлажняющим и матирующим эффектом на минеральной основе.