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10 ярких украинских дизайнеров, которых можно поддержать сегодня
Foto: Pixabay.com

Украинские дизайнеры известны по всему миру своим талантом, творчеством, трудолюбием и работой с культурным наследием Украины. Этикетки Made in Ukraine стали знаком качества. Теперь украинские дизайнеры запускают различные благотворительные инициативы, в которых мы можем принять участие.

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Вот 10 украинских брендов, которые можно поддержать прямо сейчас.

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Ienki Ienki

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