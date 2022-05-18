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Сара Джессика Паркер
Ах, какие женщины! 8 икон стиля на все времена
Foto: Instagram.com/handinfire/tamumcpherson/courtneysmithstyle

Независимо от того, есть ли у вас фирменный стиль или вы все еще его ищете, скорее всего, на вас повлияли знаковые фигуры в мире моды. Лишь одна вещь отличает этих знатоков стиля от толпы. Они не просто хорошо одевались, они одевались не для всех, а для себя, пишет sovets.net

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Сара Джессика Паркер

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Гардероб Знаменитости Кейт Миддлтон Мадонна Мода Мода и стиль Шанель
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