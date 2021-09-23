Автосервис, стекловата и похоронное бюро: чем надушиться, чтобы удивить на свидании

Мода на необычные ароматы родилась около 20 лет назад, когда на парфюмерном рынке появилась компания Demeter. Впервые духи перестали быть оружием соблазнения или признаком статуса, они приобрели новую функцию — удивить.
Сегодня в линейке Demeter есть запахи земли после дождя, шерсти котенка, шоколадного печенья и похоронного бюро. Шок-парфюмы пришлись по вкусу аудитории, и парфюмеры других брендов подхватили тренд. В итоге эти духи заняли свою нишу.
Парфюмерный психолог Мила Кретова рассказала "Газете.Ru" об ароматах, выходящих за рамки традиционной парфюмерии.
"С точки зрения теории эмоционального интеллекта, удивление — это эмоция-переключатель, — рассуждает эксперт. — Мы живем в мире избыточной информации, нас уже сложно удивить картинкой или текстом — мозг старательно отфильтровывает лишнее. Запах — это тоже информация, она бывает жизненно важной, поэтому игнорировать ее сложнее. Странный запах вызывает удивление и автоматически переключает мозг. Мимо могут пройти пять человек с приятным и привычным парфюмом, но вы их даже не заметите. А вот персонажа, который пахнет странно, — то ли приятно, то ли отталкивающе, — мозг точно не пропустит. Люди по-прежнему хотят выделяться в толпе, а "фриковые" парфюмы позволяют это делать".
"Фриковые" парфюмы можно поделить на две группы. В первой группе — те, которые призваны шокировать своим названием и историей. Например, за неприятным названием "Похоронное бюро" Demeter скрываются самые обычные розы и лилии. И ничего отталкивающего в этом запахе нет.
"Баба Яга" от "Ладаники" сочетает в себе ноты сухих трав, прогретой печью избы, ягодного взвара и медовых пряников, хотя название звучит так, будто в них вы будете пахнуть прогнившим деревом избушки на курьих ножках.
Dent de lait ("Молочные зубы") от Serge Lutens — свежий аромат с миндалем, лактонами, сталью и капелькой амбры. Другой парфюм этой же марки с еще более странным названием Laine de Verre ("Стекловата") — это всего лишь альдегиды и цитрусы на древесно-мускусной подложке.
Messe de Minuit марка Etro позиционирует как аромат "церковной службы". Но внутри — цитрусы, мед, корица, пачули, амбра и мускус, а из классических "церковных" нот — разве что мирра.
Еще один аромат с названием, призванным удивлять, — Olfactory Library Series 6 Synthetic Garage от Comme des Garcons. Он должен понравиться тем, кто любит повозиться с машиной или мотоциклом и получает удовольствие от запахов, царящих в автомастерских. Но не ждите чистых нот бензина, керосина или машинного масла, за их воссоздание отвечают холодные альдегиды, ноты кожи, кедра и ветивера.
Российский бренд Theme в своих ароматах успешно эксплуатирует эстетику БДСМ. Названия соответствующие: "Власть", "Покорность", "Право", "Отметка" и т.д.
Ко второй группе, по мнению Милы Кретовой, относятся действительно странные парфюмы с самыми обычными названиями.
За мирным именем By The Fireplace ("У камина") от Maison Martin Margiela скрывается натуральный дым от камина. "Такое ощущение, что носитель аромата сначала набрызгался духами с сандалом, а потом долго сидел у костра", — говорит Кретова.
А вот ведьминское название Malia Nobile 1942 вполне соответствует содержимому флакона. Внутри болотная вода, мандарин, перец и травы. Подходит не всем, но у духов есть поклонники, Malia продается вот уже шесть лет.
Moscow City парфюмерного ателье Osmogenes пахнет одновременно метро, салоном дорогого автомобиля и торговым центром. "В целом получается специфично. Этот аромат либо нравится, либо нет", — отмечает Мила Кретова.
Такой же эффект есть у духов Фрида от ателье Siordia. Парфюмерное воплощение художницы состоит из нот кофе, рома, табачного дыма, роз и магнолий. Звучит странно, вызывает эмоции от раздражения до восхищения.
"Существуют частные ателье, которые специализируются на странных духах, — рассказывает Мила Кретова. — В линейке Wilddropsparfum, например, есть Garage с нотами кожи, раскаленного металла, чая, дегтя, древесины и коньяка. Или "Дракула" — густой, темный, припыленный и спокойный аромат, будто заходишь в старый пыльный склеп".