Автосервис, стекловата и похоронное бюро: чем надушиться, чтобы удивить на свидании

Мода на необычные ароматы родилась около 20 лет назад, когда на парфюмерном рынке появилась компания Demeter. Впервые духи перестали быть оружием соблазнения или признаком статуса, они приобрели новую функцию — удивить.

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Сегодня в линейке Demeter есть запахи земли после дождя, шерсти котенка, шоколадного печенья и похоронного бюро. Шок-парфюмы пришлись по вкусу аудитории, и парфюмеры других брендов подхватили тренд. В итоге эти духи заняли свою нишу.

Парфюмерный психолог Мила Кретова рассказала "Газете.Ru" об ароматах, выходящих за рамки традиционной парфюмерии.

"С точки зрения теории эмоционального интеллекта, удивление — это эмоция-переключатель, — рассуждает эксперт. — Мы живем в мире избыточной информации, нас уже сложно удивить картинкой или текстом — мозг старательно отфильтровывает лишнее. Запах — это тоже информация, она бывает жизненно важной, поэтому игнорировать ее сложнее. Странный запах вызывает удивление и автоматически переключает мозг. Мимо могут пройти пять человек с приятным и привычным парфюмом, но вы их даже не заметите. А вот персонажа, который пахнет странно, — то ли приятно, то ли отталкивающе, — мозг точно не пропустит. Люди по-прежнему хотят выделяться в толпе, а "фриковые" парфюмы позволяют это делать".